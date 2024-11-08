Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

Головоломки имеют значительную пользу для развития интеллекта и поддержания психического здоровья.

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Тест на внимательность - найти овечку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: theLime

Исследования подтверждают, что головоломки полезны для психического здоровья, улучшают концентрацию и внимание у людей любого возраста. Они активируют участки мозга, отвечающие за фокусировку и память. Однако порой авторы головоломок решают пошутить и добавляют в свои задачи неожиданные сложности,

theLime предлагает новое задание от известного автора головоломок Гергея Дудаша. Попробуйте найти на картинке овечку, спрятанную среди многочисленных коз.

Сегодня ваша задача - разглядеть среди козлят одно особое животное: художник где-то спрятал овечку, сообщает Главред.

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Предупреждаем, что это не из легких задач! Для облегчения можно поделить рисунок на небольшие участки и поочередно осматривать их.

Время ограничено - всего 11 секунд, поэтому стоит установить таймер и приступить к поиску!

Кстати, там также скрыт и зайчик.

Тест на внимательность - найти овечку / фото: theLime

Ответ приведен ниже. Не расстраивайтесь, если не успели найти вовремя - каждый раз становитесь опытнее и сможете успешно разгадывать новые головоломки.

Тест на внимательность - разгадка / фото: theLime

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы делились головоломкой, в которой за 5 секунд нужно было догадаться, что именно не так на картинке. Обнаружить ошибку на картинке оказывается не так просто - чтобы найти правильный ответ, придется хорошенько подумать.

Также рассказывали о еще одной загадке, где только гений сможет найти 3 отличия за 19 секунд. Задача усложняется тем, что две картинки почти идентичны, и только внимательный сможет увидеть, в чем именно заключаются отличия.

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