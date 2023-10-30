Не храните картофель и лук вместе: эксперты назвали причину

Эксперты дали советы по поводу хранения картофеля, поделившись своей мудростью о том, что можно и чего нельзя делать.
Для достижения наилучших результатов вы должны хранить картофель в прохладном, темном месте, таком как кладовая или шкаф, пишет Express.
"Нет необходимости хранить картофель в холодильнике, и вы никогда не должны хранить сырой картофель в морозильной камере, так как это приведет к тому, что он станет мягким", - объяснили эксперты.
Они также заявили, что никогда не следует хранить картофель и лук вместе, особенно если вы пытаетесь увеличить продолжительность жизни одного из них.
Это связано с тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания и означает, что при совместном хранении он может перезреть и преждевременно испортиться.
Картофель также обладает большим количеством влаги, из-за которой лук может стать негерметичным и разжиженным.
Более того, картофель следует держать подальше от других продуктов, содержащих большое количество этилена, включая яблоки, бананы и помидоры.
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