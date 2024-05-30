Не каждый год: когда на самом деле нужно делать флюорографию и что она выявляет

Флюорография позволяет проводить быструю проверку состояния легких без проведения более сложных процедур. Главред выяснил, какие проблемы покажет флюорография.

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Когда нужно делать флюорографию - что показывает флюорография / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Флюорография - это метод рентгеновского исследования, который используется для выявления патологических изменений в легких на ранних стадиях. О том, для чего нужно делать флюорографию и с какой периодичностью говорится в сообщении общественного союза "Твой семейный врач" в Instagram.

Какие заболевания можно выявить с помощью флюорографии

Отмечается, что флюорография позволяет получить изображение органов и тканей с помощью рентгеновских лучей. Этот метод диагностики изобрели в 1936 году, как упрощенную версию рентгена, чтобы быстро выявлять людей с подозрением на туберкулез.

"Со временем обнаружили, что этот метод диагностики латентного туберкулеза недостаточно эффективен, зато радиологическое излучение большое. В 1974 году ВОЗ, оценив соотношение риска и пользы, высказалась категорически против массового использования флюорографии с профилактической целью. В Украине только в 2008 году аннулировали приказ, по которому все люди в возрасте от 15 лет обязательно должны были делать флюорографию", - отмечают терапевты.

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Нужно ли делать флюорографию если ничего не беспокоит

Врачи отмечают, что согласно новым рекомендациям ВОЗ, больше не нужно ежегодно делать флюорографию легких для профилактики туберкулеза, однако рекомендуется раз в 2 года проводить проверку, даже если жалоб на здоровье нет.

"Более эффективный и безопасный метод - скрининг-анкета, по которой врач или врач может определить, находится ли человек в группе риска", - отмечают они.

Что такое флюорография Флюорография - метод медицинской визуализации и рентгенологии, заключающийся в получении фотоснимка рентгеновского изображения с флюоресцентного экрана. Самым распространенным диагностическим методом, использующим принцип флюорографии, является флюорография органов грудной клетки, которая применяется прежде всего для скрининга туберкулеза и злокачественных новообразований легких (например, рак легкого). Также в медицинской диагностике флюорография используется для изучения молочных желез и костной системы. Разработаны как стационарные, так и мобильные флюорографические аппараты, сообщает Википедия.

Когда нужно делать флюорографию

Терапевты указывают, что из-за эпидемии туберкулеза в Украине, Минздрав рекомендует делать флюорографию раз в два года здоровым людям, старше 18 лет.

"И раз в год - людям из группы риска (люди, которые живут с ВИЧ; имеют онкологические заболевания; сахарный диабет; язвенную болезнь желудка; те, кто злоупотребляет алкоголем и табачными изделиями; медики и т.д.)", - говорится в заметке общественного союза "Твой семейный врач".

В каком случае отправляют на флюорографию

В Департаменте здравоохранения населения Днепровского городского совета в Facebook отметили, что на флюорографию отправляют пациентов, которые обращаются к врачу с жалобами на повышение температуры тела, кашель более двух недель, на боль в грудной клетке, на кровохарканье.

"К группам риска (заболевания туберкулезом - ред.) относятся пациенты ВИЧ-инфицированные, пациенты, которые контактировали с больными туберкулезом, курильщики, лица, злоупотребляющие алкоголем и употребляющие наркотики", - указывает семейный врач КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 5"Днепровского городского совета Ильяшевич Наталья.

Смотрите видео о том, при каких симптомах нужно делать флюорографию:

Что лучше сделать: флюорографию или рентген

В сообщении медицинского центра "Medibor" в Instagram отмечают, что диагноз по флюорографическому снимку установить сложно и, как правило, это поздние стадии заболеваний. Зато с помощью рентгена можно выявить начальные изменения в тканях, в натуральную величину, даже если они расположены глубоко внутри организма.

Какая степень облучения при флюорографии

Врачи отмечают, что степень облучения при флюорографии значительно выше (0,6-0,8 мЗв), чем при рентгенологическом обследовании (0,05 мЗв).

Какого размера флюорографический снимок

В медицинском центре добавляют, что флюорографический снимок имеет ограниченный размер 7х10 см.

"Малый кадр - это дополнительный риск пропустить патологию. Обработка пленки происходит после окончания приема, поэтому заключение выдается не раньше следующего дня, и пациент вынужден идти еще раз в медицинское учреждение", - указывают они.

В то же время врачи отмечают, что рентгеновский снимок имеет несколько размеров, что снижает риск неверного описания до минимума.

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