Девушка собрала колоссальные 748 000 подписчиков благодаря своим видеоблогам и лайфхакам в тренажерном зале.

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Мужчины престают к девушке в спортзале, но когда она оборачивается - убегают / Фото: скриншот с видео

Поклонница фитнеса по имени Мария удивила пользователей сети после того, как рассказала о большом сюрпризе, которым она хвастается, если к ней когда-либо пристает незнакомец

Известная в Интернете как Mashas Peaches, Мария является онлайн-тренером по фитнесу, которая собрала колоссальные 748 000 подписчиков благодаря своим видеоблогам и лайфхакам в тренажерном зале. В недавнем TikTok звезда запечатлена со спины, одетой в спортивные шорты и спортивный бюстгальтер, в то время как мужчина пытается с ней поболтать.

"Извините, мисс. Вы часто сюда приходите?", — спрашивает мужчина, но только когда Мария оборачивается, видно, что она беременна. Более того, молодая мама ждет двойню.

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"О, хорошо", — говорит удивленный мужчина и поспешно ретируется.

Мария ждет близнецов / скриншот с видео

Сотни удивленных зрителей собрались в разделе комментариев, чтобы поаплодировать женщине, признавшись, что они также были шокированы этим откровением.

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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