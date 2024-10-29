Не только декорация для серванта: какое назначение известного сервиза 'Рыбки'

Те, кто не знает истории сервиза, воспринимают его сегодня как декоративные фигурки.

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Для чего был предназначен сервиз "Рыбки" / скриншот YouTube

Вы узнаете:

Кто придумал и какое назначение известных "рыбок"

Сколько стоит сервиз сегодня

В советские времена почти в каждой квартире можно было найти фарфоровый сервиз с синими или красными "рыбками", который хранился в серванте. Большинство хозяев использовали его не по назначению, а как декоративный элемент, и поэтому до сих пор не все знают, для чего именно он был создан и откуда взялся, однако эксперты объяснили эту загадку.

История и назначение сервиза "Рыбки"

Сервиз "Рыбки" состоял из графина объемом 700 мл и шести рюмок на 30 мл. Большая рыба в виде карпа предназначалась для подачи напитков, преимущественно алкогольных, однако его форма оказалась неудобной для использования.

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Из-за этого набор редко применяли по назначению, и он стал популярным как декоративный элемент в виде милых статуэток. Те, кто не знает истории сервиза, воспринимают его сегодня как декоративные фигурки.

Сервиз разработал грузинский художник Абесалом Барамидзе. Первый комплект изготовили в белом и золотом цветах, и уже в 1956-1959 годах его демонстрировали на международных выставках, где он получил известность.

С 1960 года сервизы "Рыбки" начали изготавливать на заводах в Риге и Тбилиси, впоследствии - на Полонском и Городницком фарфоровых заводах в Украине. Сервиз получил название "Семейство карпов" и продавался в советских магазинах почти 30 лет, став частью интерьера многих семей. Самыми популярными цветами были бело-красный и бело-синий.

Стоимость сервиза "Рыбки" сегодня

Сегодня коллекционеры готовы заплатить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен за полный комплект в хорошем состоянии. Цена зависит от редкой расцветки и места изготовления, особенно ценятся наборы с клеймом известных советских заводов, таких как ЛФЗ или "Гжель".

Кстати, Главред также рассказывал, почему в СССР женщины не снимали головной убор. Не каждый мог себе позволить такую покупку, поэтому они стали символом престижа, предметом гордости и даже зависти.

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