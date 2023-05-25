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Никогда не догадаетесь: что означает слово "красный" в украинском языке - Авраменко дал ответ

Мария Тупик
25 мая 2023, 16:40 обновлено 25 мая, 16:48
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Экспресс-урок от Александра Авраменко. Какое значение имеет слово "красный" в украинском языке.
Александр Авраменко
Александр Авраменко / Коллаж Главред, фото скриншот

Известный украинский учитель Александр Авраменко рассказал, в своем экспресс-уроке, как правильно использовать слово "красный" и что оно означает.

Весну любили всегда. Ее задабривали своими веснянками наши предки более 1000 лет назад. "Ой весна, весна - днем красна".

Почему о весне говорят, что она - "красная"?

Как говорит Авраменко, красной логичнее назвать осень.

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"Но если открыть словарь, то красный - это красивый, замечательный. Когда мы говорим "прекрасный" мы же не имеем в виду "прекрасный", вот где собака зарыта", - добавил языковед.

Александр Авраменко
Александр Авраменко / скриншот

Ой весна, весна - днем красна - это значит красивая своими днями, или великолепная.

"Теперь вы знаете, почему способность хорошо говорить называется красноречием, а убедительная речь - красноречивой. Художественную литературу называют - красне письменство. Итак, красный - это красивый, а красивый - замечательный", - сказал Авраменко.

Раньше Авраменко рассказал, как указать время без русизмов. По словам языковеда, много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без". Например, "без двадцяти чотири". Однако так говорить неправильно.

Также раньше Авраменко рассказал, как Украина могла потерять колоритное украинское слово "дармовис" и еще ряд интересных слов из-за советской политики сближения языков.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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