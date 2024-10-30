Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

Кому повезет в Новолуние 2024 и как 1 ноября отразится на всех знаках зодиака рассказала астролог.

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Новолуние 1 ноября - чего ожидать каждому / Коллаж Главред, фото instagram. angel_vitrenko, pixabay

В этом материале вы узнаете:

Что принесет Новолуние 1 ноября

Кто из знаков зодиака разбогатеет в Новолуние в ноябре

Кому ждать успех 1 ноября в Новолуние

Уже 1 ноября 2024 года произойдет Новолуние в знаке Скорпиона. Это лунная фаза обещает период интенсивной внутренней трансформации и фокусировки на эмоциональных связях, доверии, а также на восстановлении внутренних ресурсов. Об этом Главреду рассказала астролог Анжелика Витренко.

"Влияние Скорпиона делает это Новолуние особенно значимым для осознания глубоких потребностей и личной мотивации, что может победить людей к переоценка отношений и личных целей", - отметила астролог Витренко Главреду.

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Кто такая Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Как Новолуние в Скорпионе отразится на каждый знак зодиака:

Овен - у вас Новолуние в 8 доме вашего гороскопа. Ожидают новые источники финансов, а также ресурсы других людей.

Телец - у вас новолуние в 7 доме вашего гороскопа. Стоит ожидать новые отношения, встречи, знакомства, создание семьи, коллаборации в бизнесе, любые формы объединения.

Близнецы - Новолуние затронет 6 дом вашего гороскопа. Стоит ожидать изменений связанных со здоровье, новый распорядок дня, ежедневные обязанности.

Рак - Новолуние затронет 5 дом вашего гороскопа. Ожидает этот знак зодиака новый проект. Стоит уделить внимание детям и хобби.

Лев - Новолуние затронет 4 дом вашего гороскопа. Нужно обратить внимание на внутренние устои, дом и семью.

Дева - Новолуние 1 ноября затронет 3 дом вашего гороскопа. Важно найти общее с ближайшим окружением. Благоприятное время для обучения.

Весы - Новолуние затронет 2 дом вашего гороскопа. Обратите внимание на личные финансы.

Скорпион - Новолуние в 1 доме вашего гороскопа. Личные начинания будут успешными.

Стрелец - Новолуние в вашем 12 доме. Будет завершение какого-то процесса, скрытые аспекты, работа с подсознанием.

Козерог - Новолуние в вашем 11 доме гороскопа. Будут встречи с друзьями Стоит строить планы и надежды на будущее.

Водолей - Новолуние в вашем 10 доме гороскопа. Будут изменения в карьере, и изменится социальный статус.

Рыбы - Новолуние 1 ноября пройдет в 9 доме вашего гороскопе. Вас ожидают новые обучения, путешествия, дальние командировки.

"Этот период благоприятный для постановки целей, которые соответствуют внутренним стремлениям, и для работы над эмоциональным и материальным благополучием", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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