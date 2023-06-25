Нужна банка и салфетки из микрофибра: девушка показала хитрую уловку для уборки

В сети набирает популярности Instagram-ролик, в котором девушка делится дешевым и простым способом сделать собственные экологически чистые чистящие салфетки.
На своей страничке в Instagram Джена призналась, что эта хитрость вдохновляет ее на более тщательную уборку в течение недели.
В чем суть лайфхака?
На видео девушка наполняет герметичный контейнер салфетками из микрофибры. Добавляет одну чашку белого уксуса и одну чашку воды, а также нетоксичное мыло на растительной основе и несколько капель чистого эфирного масла.
Теперь у вас есть банка, полная многоразовых нетоксичных салфеток, которые каждый член семьи может быстро взять и убрать практически любую поверхность.
Почему это так удобно и выгодно?
Многоразовые салфетки помогут вам сэкономить деньги, так как не нужно постоянно покупать новые. Кроме того, это решение значительно дешевле, чем постоянная покупка бутылок чистящего спрея и рулонов бумажных полотенец.
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