Нужна банка и салфетки из микрофибра: девушка показала хитрую уловку для уборки

Она раскрыла простую, но эффективную уловку, требующую всего лишь банки и салфеток из микрофибра.

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Девушка показала хитрую уловку для уборки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В сети набирает популярности Instagram-ролик, в котором девушка делится дешевым и простым способом сделать собственные экологически чистые чистящие салфетки.

На своей страничке в Instagram Джена призналась, что эта хитрость вдохновляет ее на более тщательную уборку в течение недели.

В чем суть лайфхака?

На видео девушка наполняет герметичный контейнер салфетками из микрофибры. Добавляет одну чашку белого уксуса и одну чашку воды, а также нетоксичное мыло на растительной основе и несколько капель чистого эфирного масла.

видео дня

Девушка показала хитрую уловку для уборки / Скриншот

Теперь у вас есть банка, полная многоразовых нетоксичных салфеток, которые каждый член семьи может быстро взять и убрать практически любую поверхность.

Почему это так удобно и выгодно?

Многоразовые салфетки помогут вам сэкономить деньги, так как не нужно постоянно покупать новые. Кроме того, это решение значительно дешевле, чем постоянная покупка бутылок чистящего спрея и рулонов бумажных полотенец.

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