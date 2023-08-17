Обратите на это внимание: как понять, что муж изменяет и вы в шаге от разрыва

Признаки того, как ведет себя муж, когда изменяет жене, могут быть вызваны и другими обстоятельствами, такими как стресс на работе.

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Как понять, что муж изменяет на расстоянии? Читайте на Главред / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

В любовных отношениях рано или позно всегда наступает кризис, и не все пары могут его преодолеть. Причин может быть много - например, вы устаете друг от друга и желаете побыстрее закрыться наедине в комнате. Либо же у вашего партнера появляется кто-то на стороне. Главред объясняет, как узнать, изменяет ли муж.

Следует отметить, что нет каких-то универсальных и точных первых признаков измены мужа. Иногда это также может объясняться чрезмерной занятостью на работе и стрессом.

Вот какие первые признаки измены мужа:

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Стал раздражительным и пытается дистанциироваться. Иногда изменения в поведении партнера - красноречивый признак того, как ведет себя муж, когда изменяет жене. Но бывает и наоборот - партнер начинает ни с того, ни с сего дарить подарки (чего не было раньше), потому что чувствует вину перед вами.

Иногда изменения в поведении партнера - красноречивый признак того, как ведет себя муж, когда изменяет жене. Но бывает и наоборот - партнер начинает ни с того, ни с сего дарить подарки (чего не было раньше), потому что чувствует вину перед вами. Много сидит в соцсетях и прячет экран телефона. Во времена онлайн-жизни большинство отношений "на стороне" проходят этап переписок в соцсетях. Это, конечно, еще не "доказательство" того, что ваш партнер вам начал физически изменять, но, если заметили такое изменение в поведении, лучше переговорить. Ни в коем случае не отбирайте телефон и не взламывайте аккаунт - это точно "похоронит" отношения.

Многих интересует, как можно узнать: муж изменяет или нет / Коллаж Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Начал задерживаться на работе. Как понять, что муж изменяет на расстоянии? Резкое изменение в распорядке дня мужчины, отключение телефона или незапланированные поездки куда-то тоже могут вызвать подозрения у жены.

Как понять, что муж изменяет на расстоянии? Резкое изменение в распорядке дня мужчины, отключение телефона или незапланированные поездки куда-то тоже могут вызвать подозрения у жены. Странные звонки утром, вечером или поздней ночью. Обычно именно этот "график" удобен для интимного общения, так как в обед оба партнера заняты работой (в это время могут звонить разве что сотрудники). Часто изменяющий партнер сразу же удаляет переписки, СМС и, в общем, регулярно "чистит" соцсети.

Обычно именно этот "график" удобен для интимного общения, так как в обед оба партнера заняты работой (в это время могут звонить разве что сотрудники). Часто изменяющий партнер сразу же удаляет переписки, СМС и, в общем, регулярно "чистит" соцсети. Отказывается от интимной близости. Если сексуальной активности стало очень мало и вы это заметили, то это явный признак того, как понять что муж изменяет в постели. В данном случае муж думает о другой женщине и, соответственно, на физическом уровне возбуждается уже от ее форм и вида.

Если сексуальной активности стало очень мало и вы это заметили, то это явный признак того, как понять что муж изменяет в постели. В данном случае муж думает о другой женщине и, соответственно, на физическом уровне возбуждается уже от ее форм и вида. Пошел на радикальные изменения во внешности. Если ваш партнер, обычно очень консервативен, вдруг решился набить тату или записаться в зал, следует задуматься. Также сюда относятся не согласованные с вами покупки новой одежды или парфюмов.

Однако важно помнить, что ни один из этих признаков не даст вам точный ответ, как узнать, изменял ли муж хоть раз. Лучший способ решить эту ситуацию - открыто и честно обсудить свои чувства и беспокойства со своим партнером.

Открытый разговор может помочь выяснить, что действительно происходит и какие могут быть следующие шаги.

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