Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

Осень - вермя вкусной и ароматной выпечки, а также сезон груш, и пока они ещё есть в продаже, советуем вам попробовать этот рецепт.
Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром.
Вам понадобится:
- листовое тесто
- груша
- мед
- яйцо
- сыр дорблю
Как приготовить
Разрежьте грушу напополам, вырежьте серединку и порежьте грушу поперек на тонкие слайсы. После этого раскатайте тесто на квадратики и заверните внутрь грушу, как на видео. Сверху смажьте яйцом и отправьте в духовку запекаться. По готовности достаньте, сверху уложите кусочки сыра и отправте снова в духовку ненадолго. При подаче полейте сверху медом - и готово.
Чем полезны печеные груши
Пользу груш невозможно недооценить. В них содержится много витаминов (A, группы B, C, E, а также фолиевая кислота и другие). Помимо прочего, они содержат ценные микро- и макроэлементы (медь, цинк, селен, железо, йод, магний, калий, железо.). Также в составе груш есть и природный антибиотик, и клетчатка, и дубильные вещества.
Смотрите видео о том, как запеч груши:
@klopotenko_chef
Хрумкі корзинки з грушею з 5 інгредієнтів ❤️ Все максимально ізі, бо швидко і сексі бо ізі! Листкове тісто продається готове, яйце знесла курка, грушу створила мати природа, мед дали бджоли, сир дорблю приготувала компанія "Käserei Champingnon" Шо потрібно: • листкове тісто • груша • мед • яйце (для золотавої скоринки) • сир дорблю "Käserei Champignon"♬ Oui,Oui,Oui,Oui - Sacha Distel
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