Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

Запеченная груша - особенное осеннее лакомство, однако его вкус можно скрасить дополнительными ингредиентами.

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Как запечь грушу с сыром / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Осень - вермя вкусной и ароматной выпечки, а также сезон груш, и пока они ещё есть в продаже, советуем вам попробовать этот рецепт.

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром.

Вам понадобится:

видео дня

листовое тесто

груша

мед

яйцо

сыр дорблю

Как приготовить

Разрежьте грушу напополам, вырежьте серединку и порежьте грушу поперек на тонкие слайсы. После этого раскатайте тесто на квадратики и заверните внутрь грушу, как на видео. Сверху смажьте яйцом и отправьте в духовку запекаться. По готовности достаньте, сверху уложите кусочки сыра и отправте снова в духовку ненадолго. При подаче полейте сверху медом - и готово.

Чем полезны печеные груши

Пользу груш невозможно недооценить. В них содержится много витаминов (A, группы B, C, E, а также фолиевая кислота и другие). Помимо прочего, они содержат ценные микро- и макроэлементы (медь, цинк, селен, железо, йод, магний, калий, железо.). Также в составе груш есть и природный антибиотик, и клетчатка, и дубильные вещества.

Смотрите видео о том, как запеч груши:

@klopotenko_chef Хрумкі корзинки з грушею з 5 інгредієнтів ❤️ Все максимально ізі, бо швидко і сексі бо ізі! Листкове тісто продається готове, яйце знесла курка, грушу створила мати природа, мед дали бджоли, сир дорблю приготувала компанія "Käserei Champingnon" Шо потрібно: • листкове тісто • груша • мед • яйце (для золотавої скоринки) • сир дорблю "Käserei Champignon" ♬ Oui,Oui,Oui,Oui - Sacha Distel

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