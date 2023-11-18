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Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

Елизавета Бельмас
18 ноября 2023, 22:30
Запеченная груша - особенное осеннее лакомство, однако его вкус можно скрасить дополнительными ингредиентами.
Как запечь грушу с сыром
Как запечь грушу с сыром / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Осень - вермя вкусной и ароматной выпечки, а также сезон груш, и пока они ещё есть в продаже, советуем вам попробовать этот рецепт.

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром.

Вам понадобится:

видео дня
  • листовое тесто
  • груша
  • мед
  • яйцо
  • сыр дорблю

Как приготовить

Разрежьте грушу напополам, вырежьте серединку и порежьте грушу поперек на тонкие слайсы. После этого раскатайте тесто на квадратики и заверните внутрь грушу, как на видео. Сверху смажьте яйцом и отправьте в духовку запекаться. По готовности достаньте, сверху уложите кусочки сыра и отправте снова в духовку ненадолго. При подаче полейте сверху медом - и готово.

Чем полезны печеные груши

Пользу груш невозможно недооценить. В них содержится много витаминов (A, группы B, C, E, а также фолиевая кислота и другие). Помимо прочего, они содержат ценные микро- и макроэлементы (медь, цинк, селен, железо, йод, магний, калий, железо.). Также в составе груш есть и природный антибиотик, и клетчатка, и дубильные вещества.

Смотрите видео о том, как запеч груши:

@klopotenko_chef

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♬ Oui,Oui,Oui,Oui - Sacha Distel

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