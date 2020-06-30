Почему люди изменяют: названы причины

Люди иногда обманывают из-за гнева или желания отомстить./ yavahitna.com.ua

Измена может нести разрушительный эффект. Обманутый человек будет чувствовать себя обиженным, злым, грустным или даже физически больным. Но, прежде всего, он будет задаваться вопросом: "Почему?".

Исследование "Надежный источник", опубликованное в "Журнале исследований секса" анализировало эту тему. Исследователи использовали онлайн-опрос, в котором приняли участие 495 человек, которые изменяли. Именно они и рассказали о причинах своей неверности.

Гнев или месть

Люди иногда обманывают из-за гнева или желания отомстить. Может быть, вы только что обнаружили, что ваш партнер обманул и вы хотите, чтобы он испытал те же эмоции, ощутил боль, которую он причинил вам.

Гневно-обусловленная неверность может произойти также по иным причинам, в том числе:

Разочарование в отношениях, когда ваш партнер, кажется, не понимает вас или ваших потребностей;

Гнев на партнера;

Гнев, когда партнер не может много дать, физически или эмоционально;

Гнев или разочарование после ссоры;

Независимо от основной причины, гнев может действовать как мощный мотиватор, чтобы стать близким с кем-то еще.

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Охлаждение

Волнующее чувство влюбленности обычно не длится вечно. Когда вы впервые влюбляетесь в кого-то, вы можете испытать страсть, волнение и прилив допамина от простого смс.

Но интенсивность этих чувств обычно со временем угасает. Конечно, стабильная, длительная любовь существует. Но те самые первые бабочки могут завести вас далеко в сторону.

Ситуационные факторы и возможности

Возможность обмануть может сделать неверность более вероятной. Это не значит, что каждый, у кого есть возможность обмануть, сделает это. Другие факторы часто (но не всегда) усиливают мотивацию к обману.

Рассмотрим следующий сценарий: вы разочарованы недавней дистанцией в ваших отношениях и испытываете чувство низкой самооценки вокруг своей внешности. Однажды коллега, с которым вы подружились, ловит вас наедине и говорит: "Я тебя очень люблю. Давай когда-нибудь соберемся и выпьем".

Вы не можете выбрать обман, из-за 1-2 факторов. Но эта комбинация мотивирующих факторов - расстояние в ваших отношениях, чувства по поводу внешности, внимание вашего коллеги - может повысить вероятность неверности.

Проблемы верности

Люди, которые испытывают трудности с преданностью, могут в некоторых случаях чаще обманывать. Кроме того, верность не означает одно и то же для всех.

Два человека могут иметь совершенно разные представления о статусе отношений, такие как случайные, эксклюзивные и т. д.

Также возможно действительно любить кого-то и все еще бояться брать на себя обязательства перед ним.

Неудовлетворенные нужды

Иногда потребности одного или обоих партнеров в интимных отношениях остаются неудовлетворенными. Многие люди предпочитают оставаться в отношениях, часто надеясь, что что-то улучшится. Но неудовлетворенные потребности могут привести к разочарованию, которое может ухудшиться, если ситуация не изменится. Это может обеспечить мотивацию для удовлетворения этих потребностей в других местах.

Неудовлетворенные эмоциональные потребности также могут мотивировать неверность. Эмоциональную неверность сложно определить, но обычно это относится к ситуации, когда кто-то вкладывает много эмоциональной энергии в кого-то, кроме своего партнера.

Сексуальное желание

Простое желание заниматься сексом может мотивировать некоторых людей обманывать. Другие факторы, в том числе возможность или неудовлетворенные сексуальные потребности, также могут играть роль в неверности, мотивированной желанием.

Но тот, кто хочет заняться сексом, может также искать возможности сделать это без каких-либо других мотиваторов.

Даже люди, имеющие сексуально удовлетворяющие отношения, могут хотеть больше секса с другими людьми. Это может быть результатом высокого уровня сексуального желания, а не обязательно каких-либо сексуальных или интимных проблем в отношениях.

Желание повысить самооценку также может мотивировать неверность / Okay Monday

Потребность разнообразия

В контексте отношений стремление к разнообразию часто связано с сексом. Например, кто-то может быть заинтересован в том, чтобы попробовать тот тип секса, на который не похож его партнер, даже если отношения его вполне удовлетворяют.

Низкая самооценка

Желание повысить самооценку также может мотивировать неверность.

Секс с новым человеком может привести к положительным эмоциям. Вы можете чувствовать себя привлекательным, уверенным или успешным. Эти чувства могут укрепить вашу самооценку.

У многих людей, которые обманывают из-за проблем с самооценкой, есть любящие, поддерживающие партнеры, которые предлагают сострадание и поддержку.

У этого исследования есть один важный вывод: обман часто не имеет никакого отношения к другому человеку.

Многие люди, которые обманывают, любят своих партнеров и не хотят причинять им боль. И они часто идут на все, чтобы скрыть свою неверность от своего партнера. Тем не менее, это может нанести значительный ущерб отношениям.

Однако обман не должен означать конец отношений, но продвижение вперед требует огромной работы.