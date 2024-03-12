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Почему нельзя печатать капсом: просто ответ на новомодный вопрос

Дмитрий Видоменко
12 марта 2024, 15:23
"Почему нельзя печатать капсом" - довольно интересный (и еще не покрывшийся пылью времени) вопрос.
Капс Лок
Почему нельзя печатать капсом? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему нельзя писать большими буквами

  • Нечитаемость. Текст, набранный заглавными буквами, труднее читать. Люди привыкли к тому, что слова имеют разные формы, и заглавные буквы снижают контраст между словами, делая текст менее различимым. Глаза устают быстрее при чтении капса, так как им требуется больше усилий, чтобы различать слова.
  • Неэтичный тон. В сетевом общении использование капса приравнивается к крику или повышенному тону. Это может раздражать собеседника и отталкивать от общения. В некоторых случаях капс может быть воспринят как агрессия или неуважение.
  • Неграмотность. Чрезмерное использование заглавных букв может выглядеть неграмотно. Это может указать на недостаток знаний правил русского языка. В некоторых случаях капс может исказить смысл написанного.
  • Нецелесообразность. В большинстве случаев нет необходимости выделять текст целиком заглавными буквами. Для этого существуют другие способы форматирования, к примеру, курсив, жирный шрифт или подчеркивание. Использование капса может сделать текст менее привлекательным.
  • Исключения. В некоторых случаях использование капса может быть оправдано. К примеру, аббревиатуры и сокращения часто пишутся заглавными буквами. Также капс может использоваться для выделения коротких фраз или слов.

Важно. Используйте капс с осторожностью. Убедитесь, что это действительно необходимо. Не злоупотребляйте капсом, чтобы не оттолкнуть собеседника и не сделать текст нечитаемым.

Почему нельзя печатать капсом?

  • Нечитаемость. Текст, набранный заглавными буквами, труднее читать. Люди привыкли к тому, что слова имеют разные формы, и заглавные буквы снижают контраст между словами, делая текст менее различимым. Глаза устают быстрее при чтении капса, так как им требуется больше усилий ‒ для того, чтобы различать слова.
  • Неэтичный тон. В сетевом общении использование капса приравнивается к крику или повышенному тону. Это может раздражать собеседника и отталкивать от общения. В некоторых случаях капс может быть воспринят как агрессия либо неуважение.

Что такое Caps Lock?

Caps Lock (сокращение от англ. capitals lock — "фиксация прописных букв", иногда неофициально называется просто "Caps") — клавиша компьютерной клавиатуры, предназначенная для фиксации смены регистра букв со строчных на прописные, сообщает "Википедия".

Капс Лок

Если человек пишет капсом

  • Оцените контекст. Важно понять, почему человек использует капс. Возможно, он хочет что-то подчеркнуть, выделить либо выразить сильные эмоции. Не всегда капс означает крик или агрессию.
  • Сохраняйте спокойствие. Не стоит отвечать на капс капом. Это может привести к эскалации конфликта. Сохраняйте вежливость и спокойствие в своей манере общения.
  • Объясните свою позицию. Вежливо объясните человеку, что его манера письма неэтична или неудобна для вас. Предложите альтернативные способы форматирования текста, к примеру, курсив либо жирный шрифт.
  • Игнорируйте. Если человек не реагирует на ваши слова или продолжает писать капсом,можно его игнорировать. Не тратьте время на общение с людьми, которые неуважительно к вам относятся.
  • Завершите общение. В крайнем случае, если человек продолжает вести себя агрессивно, можно выйти из разговора. Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции.

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