Покрытие имеет значение: как выбрать между мраморной и гранитной посудой

При выборе посуды для кухни одним из важнейших критериев является тип покрытия. Мраморное и гранитное покрытие являются одними из самых популярных.

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Какие преимущества гранитной посуды / Коллаж: Главред, фото: shafa.ua, joom.com

Гранитная посуда - это посуда, изготовленная из алюминия или стали и покрытая специальным слоем, имитирующим структуру гранита. Этот слой состоит из минеральных частиц, таких как кварц, тальк или оксид алюминия. Гранитное покрытие придает посуде ряд преимуществ, в частности:

Антипригарные свойства: гранитное покрытие очень гладкое, что затрудняет прилипание пищи. Такая посуда позволяет готовить пищу с меньшим количеством масла или масла, что полезно для здоровья.

гранитное покрытие очень гладкое, что затрудняет прилипание пищи. Такая посуда позволяет готовить пищу с меньшим количеством масла или масла, что полезно для здоровья. Высокая прочность: такое покрытие является очень прочным и устойчивым к царапинам и сколам. Пусд с гранитным покрытием будет долговечным и удобным в использовании.

такое покрытие является очень прочным и устойчивым к царапинам и сколам. Пусд с гранитным покрытием будет долговечным и удобным в использовании. Эстетический вид: Гранитное покрытие придает посуде элегантный и современный вид.

Какая посуда лучше: гранитная или мраморная

Выбор между гранитной и мраморной посудой зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. Они имеют много общего. Оба вида посуды покрыты минеральным слоем, который придает антипригарные свойства и делает их прочными и долговечными.

Мраморная посуда имеет элегантный внешний вид и отлично распределяет тепло, но она более уязвима к царапинам и требует осторожного ухода. Гранитная посуда, с другой стороны, более износостойкая и более легкая в уходе.

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Для жарки продуктов в сковороде с гранитным покрытием обязательно использовать хотя бы небольшое количество масла, зато мраморное позволяет обходиться без масла.

Что можно готовить в гранитной кастрюле

Гранитные кастрюли и сковороды подходят для приготовления разнообразных блюд, включая супы, соусы, мясо, рыбу, овощи и многое другое. Они хорошо сохраняют тепло и равномерно распределяют его, что позволяет достичь оптимального результата при кулинарных экспериментах.

Как выбрать лучшую сковороду с гранитным покрытием

Лучшая сковорода с гранитным покрытием - это та, которая соответствует вашим потребностям и бюджету. Важно выбирать сковороду с качественным покрытием, устойчивым к высоким температурам и царапинам, удобными ручками и подходящим размером для ваших кулинарных потребностей.

При выборе сковороды с гранитным покрытием следует обратить внимание на такие факторы:

Размер и форма: выберите сковороду подходящего размера и формы для ваших потребностей. Толщина дна: оптимальная толщина дна должна быть не менее 4 мм, чтобы сковорода равномерно прогревалась. Ручка: она должна быть прочной и удобной для держания в руке.

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