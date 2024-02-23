Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

24 февраля произойдут два очень важных события в астрологии и нумерологии. Для астрологии день ознаменуется полнолунием, а для нумерологии - зеркальной датой. Мы расскажем, что полезно делать в полнолуние и что делать точно не стоит.
Чего нельзя делать в полнолуние - полнолуние 24 февраля
24 февраля 2024 года в 14:30 по киевскому времени состоится полнолуние, которое называют Снежным. Это день очень важен в мире астрологии. Астропсихолог Мирослава Виват на своей странице в Тикток рассказала, что не рекомендуют делать в полнолуние.
24.02.2024 - абсолютно зеркальная дата. В нумерологии это мощные числа, две двойки - это движение, сила и энергия, а четверки - это законы, порядки и структура.
В этот день очень важно не пить алкоголь, испытывать злость и ненависть. Очень не советуют обижаться и проявлять нелюбовь по отношению к себе и окружающим. Также в этот день очень неуместна критика себя и близких людей.
Что полезно делать в полнолуние
Также Мирослава рассказала, чем можно заниматься в полнолуние. Этот день обязательно необходимо прожить по законам Вселенной, морали и государства, то есть, нельзя нарушать. Необходим абсолютный контроль над собой, над своими мыслями, поступками, желаниями. День нужно прожить ярко и красиво, но с позиции наблюдателя.
Смотрите видео о том, что нельзя делать в Полнолуние:
@miraslava.vivat ?24.02.2024 ? ?ПОЛНОЛУНИЕ ? Очень мощный энергетически день. Во время Полнолуния стоит подумать о своей жизни конкретно здесь и сейчас. Это Полнолуние буквально кричит: хватить мечтать, пора делать что-то конкретное! Мысли о материализации задуманного выходят на передний план и придают необходимые силы для их реализации, а вот воспользоваться ими или нет — решать уже вам. К тому что Луна полна сил, прибавляется энергия главного числа дня 7 (2+4+2+2+2+4=1+6=7), а это аркан Колесница, не стоит стоять на месте, нужно выбрать маршрут в котором будете двигаться, иначе вас просто может вынести на "обочину" жизни. В нумерологии 2 это движение, энергия, сила, а 4 это закон и порядок. Поэтому приглашаю вас в Полонолуние на ритуал "Наполнение жизненной энергией". Мы , по видеосвязи , в закрытой группе с вами встретимся. Контакты найдёте в шапке профиля. #полнолуние#ритуал#эзотеоика#магия#энергия♬ оригинальный звук - Мираслава Виват
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