Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

Совсем скоро в Украине совпадут два события - зеркальная дата и полнолуние в один день. Главред расскажет, как лучше прожить этот день.

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Что нельзя делать 24 февраля / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

24 февраля произойдут два очень важных события в астрологии и нумерологии. Для астрологии день ознаменуется полнолунием, а для нумерологии - зеркальной датой. Мы расскажем, что полезно делать в полнолуние и что делать точно не стоит.

Чего нельзя делать в полнолуние - полнолуние 24 февраля

24 февраля 2024 года в 14:30 по киевскому времени состоится полнолуние, которое называют Снежным. Это день очень важен в мире астрологии. Астропсихолог Мирослава Виват на своей странице в Тикток рассказала, что не рекомендуют делать в полнолуние.

24.02.2024 - абсолютно зеркальная дата. В нумерологии это мощные числа, две двойки - это движение, сила и энергия, а четверки - это законы, порядки и структура.

видео дня

В этот день очень важно не пить алкоголь, испытывать злость и ненависть. Очень не советуют обижаться и проявлять нелюбовь по отношению к себе и окружающим. Также в этот день очень неуместна критика себя и близких людей.

Что полезно делать в полнолуние

Также Мирослава рассказала, чем можно заниматься в полнолуние. Этот день обязательно необходимо прожить по законам Вселенной, морали и государства, то есть, нельзя нарушать. Необходим абсолютный контроль над собой, над своими мыслями, поступками, желаниями. День нужно прожить ярко и красиво, но с позиции наблюдателя.

Смотрите видео о том, что нельзя делать в Полнолуние:

@miraslava.vivat ?24.02.2024 ? ?ПОЛНОЛУНИЕ ? Очень мощный энергетически день. Во время Полнолуния стоит подумать о своей жизни конкретно здесь и сейчас. Это Полнолуние буквально кричит: хватить мечтать, пора делать что-то конкретное! Мысли о материализации задуманного выходят на передний план и придают необходимые силы для их реализации, а вот воспользоваться ими или нет — решать уже вам. К тому что Луна полна сил, прибавляется энергия главного числа дня 7 (2+4+2+2+2+4=1+6=7), а это аркан Колесница, не стоит стоять на месте, нужно выбрать маршрут в котором будете двигаться, иначе вас просто может вынести на "обочину" жизни. В нумерологии 2 это движение, энергия, сила, а 4 это закон и порядок. Поэтому приглашаю вас в Полонолуние на ритуал "Наполнение жизненной энергией". Мы , по видеосвязи , в закрытой группе с вами встретимся. Контакты найдёте в шапке профиля. #полнолуние #ритуал #эзотеоика #магия #энергия ♬ оригинальный звук - Мираслава Виват

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