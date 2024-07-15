Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти слово за 7 секунд

Когда нужно немного передохнуть и сменить вид деятельности, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают подумать, отдохнуть и весело провести время в кругу друзей или с семьей. На этот раз нам нужно всего за 7 секунд найти слово.
Головоломка от Jagranjosh очень интересная, но не самая простая. Вы ее очень быстро разгадаете только в том случае, если сразу разберетесь, в чем же здесь фишка.
На фото – много разных букв. Ваша задача состоит в том, чтобы найти слово drone.
Дается лишь 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти слово? Ловите подсказку: правильное слово – на картинке справа: drone. Его нужно прочитать не слева направо, а справа налево.
Не расстраивайтесь, если не получилось найти правильный ответ. Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 12 секунд найти собаку. Надо внимательно смотреть на картинку, чтобы понять, где собака.
Кроме того, можете попробовать разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Надо среди морских звезд и водорослей попытаться найти самолет.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В осеннем парке, где идет дождь, девушка гуляет с собакой. За ними наблюдает ворона. Нам нужно найти черепаху, которая прячется в самом неожиданном месте.
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