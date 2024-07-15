Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти слово за 7 секунд

Разгадайте простую, но хитрую оптическую иллюзию – слово, которое нужно будет отыскать, совсем рядом, но чтобы четкое его увидеть, нужна хорошая смекалка.

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Найдите слово drone за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть и сменить вид деятельности, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают подумать, отдохнуть и весело провести время в кругу друзей или с семьей. На этот раз нам нужно всего за 7 секунд найти слово.

Головоломка от Jagranjosh очень интересная, но не самая простая. Вы ее очень быстро разгадаете только в том случае, если сразу разберетесь, в чем же здесь фишка.

На фото – много разных букв. Ваша задача состоит в том, чтобы найти слово drone.

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Дается лишь 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картину, и вы найдете слово / Jagranjosh

Не удалось найти слово? Ловите подсказку: правильное слово – на картинке справа: drone. Его нужно прочитать не слева направо, а справа налево.

Если нашли слово, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не получилось найти правильный ответ. Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 12 секунд найти собаку. Надо внимательно смотреть на картинку, чтобы понять, где собака.

Кроме того, можете попробовать разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Надо среди морских звезд и водорослей попытаться найти самолет.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В осеннем парке, где идет дождь, девушка гуляет с собакой. За ними наблюдает ворона. Нам нужно найти черепаху, которая прячется в самом неожиданном месте.

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