Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти крысу

Разгадайте любопытную головоломку, где коты наблюдают за рыбками, но никак не могут обнаружить то, что на самом деле ищут – спрятавшуюся крысу.

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Найдите крысу за 11 секунд / Jagranjosh

Когда появляется желание немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг, отвлечься и весело провести время с семьей и друзьями. На этот раз нам нужно найти спрятавшуюся крысу.

Головоломка от Jagranjosh интересная и занимательная. На картинке изображено много персонажей и крысу практически не видно. Нужно внимательно изучить, где она спряталась.

На картинке – два кота наблюдают за рыбками. Показан даже краб и сундук с золотыми монетами. Задача – найти, где здесь может прятаться крыса.

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Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти крысу? Ловите правильный ответ, который обведен черным кружком.

Если удалось найти крысу, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. На картинке еще много крабов, что может вас запутать.

Также можно разгадать загадку, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Среди четырех котов, которые смотрят на очень странное небо, нужно отыскать кусочек пиццы. Он находится в неожиданном месте.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение.

На картинке с черными и белыми точками нужно найти собаку. Впрочем, это не очень сложная головоломка. Если разобраться, можно ее быстро разгадать.

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