Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

Главред расскажет, чем можно заменить ватные палочки.

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Для чего на самом деле нужны ватные палочки / коллаж: главред, фото: скриншот

Чистые уши - необходимость для каждого человека, однако среди большого количества людей прижилась абсолютно ошибочная привычка чистить ушную раковину ватными палочками. Мы расскажем, чем можно почистить уши в домашних условиях без вреда для себя.

Почему ватные палочки не для ушей

Немногие хоть раз в своей жизни задумывались, для чего на самом деле нужны ватные палочки. Несмотря на распространенную ошибку чистки ушей ватными палочками, далеко не все знают, что предназначены они совсем не для этого. Изначальное предназначение ватных палочек заключается в косметических целях и помощи доводить макияж до идеала.

Чистить уши этим приспособлением опасно, всё дело в том, что оно может "проталкивать" грязь ближе к перепонке и навредить здоровью. Максимально ватной палочкой можно очистить раковину, однако вовсе не весь проход.

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Чем можно заменить ватные палочки

Для того, чтобы очистить уши - достаточно сходить в душ. Врач в ТикТок рассказал, что необходимо аккуратно очищать ухо во время принятия душа. Мизинцем руки необходимо войти в ухо настолько, насколько это возможно сделать легко и безболезненно. Таким образом получится вымыть то, что должно быть вымыто.

Смотрите видео о том, чем можно почистить уши в домашних условиях:

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