УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечистки

Сергей Кущ
26 июня 2023, 10:18 обновлено 26 июня, 10:18
134
Многие овощечистки оснащены острым утолщением или лопаткой на конце, которые служат скрытой цели.
Мужчина показал секретную функцию овощечистки
Мужчина показал секретную функцию овощечистки / Фото: скриншот с видео

У многих на кухне есть овощечистка, которая сильно упрощает процесс готовки, но не все знают ее полный функционал. В некоторых моделях овощечисток есть странный совок на ее конце. Оказывается, он выполняет очень важную задачу.

YouTube-блогер решил показать, как правильно пользоваться инструментом.

Щелевидное лезвие, расположенное в центре ручки, имеет очевидную функцию: с его помощью вы снимаете кожицу с различных овощей, таких как морковь и картофель. Но даже и тут есть нюанс. Мужчина говорит, что не стоит пытаться очистить овощ по всей его длине - старайтесь очищать овощи постепенно, тогда вы справитесь быстрее.

Зачем совок или лопатка на конце овощечистки?

Многие овощечистки оснащены острым утолщением или лопаткой на конце, которые служат скрытой цели. Основное лезвие отлично подходит для срезания кожуры с картофеля, но может не попасть в "глазки картофеля".

Чтобы от них избавиться, просто соскребите их с помощью этого выступа.

Мужчина показал секретную функцию овощечистки
Мужчина показал секретную функцию овощечистки / скриншот с видео

Это эффективнее, чем соскабливать на месте овощечисткой, и безопаснее, чем копаться в нем кончиком ножа.

Смотрите видео о том, как быстро чистить картошку:

Вам может быть интересно:

картофель лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:46 Украина
Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – Пономарев

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – Пономарев

09:00 Эксклюзивы
ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

08:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:31

Пригожину помогал Генштаб РФ: в Сети раскрыли детали бунта "вагнеровцев"

10:31

Почему Пригожин не дошел до Москвымнение

10:26

Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима ПутинаВидео

10:18

Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечисткиВидео

09:54

Эйдман пояснил, при каком условии верхушка Кремля решится устранить Путина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:50

"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

09:46

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:12

Резников пояснил, почему нет большой проблемы в позиции США по "Украине-НАТО"

09:12

Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публикеВидео

Реклама
09:11

Не то, что сейчас: почему в СССР не выбрасывали хлеб

09:00

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – ПономаревЭксклюзив

08:45

ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

08:28

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

08:19

Путин напрасно не утопил Пригожина в кровимнение

08:01

Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

07:27

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

06:42

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

02:53

"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

02:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июня – 2 июля: Стрельцу – встреча, Раку - проблемыВидео

02:00

"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

01:44

Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызовВидео

01:30

Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

00:56

Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

25 июня, воскресенье
23:55

Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

23:15

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:13

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

22:59

После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

Реклама
19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:32

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:13

"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандалВидео

17:50

Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов

17:21

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

17:09

Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять