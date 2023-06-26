Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечистки

Многие овощечистки оснащены острым утолщением или лопаткой на конце, которые служат скрытой цели.

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Мужчина показал секретную функцию овощечистки / Фото: скриншот с видео

У многих на кухне есть овощечистка, которая сильно упрощает процесс готовки, но не все знают ее полный функционал. В некоторых моделях овощечисток есть странный совок на ее конце. Оказывается, он выполняет очень важную задачу.

YouTube-блогер решил показать, как правильно пользоваться инструментом.

Щелевидное лезвие, расположенное в центре ручки, имеет очевидную функцию: с его помощью вы снимаете кожицу с различных овощей, таких как морковь и картофель. Но даже и тут есть нюанс. Мужчина говорит, что не стоит пытаться очистить овощ по всей его длине - старайтесь очищать овощи постепенно, тогда вы справитесь быстрее.

Зачем совок или лопатка на конце овощечистки?

Многие овощечистки оснащены острым утолщением или лопаткой на конце, которые служат скрытой цели. Основное лезвие отлично подходит для срезания кожуры с картофеля, но может не попасть в "глазки картофеля".

Чтобы от них избавиться, просто соскребите их с помощью этого выступа.

Мужчина показал секретную функцию овощечистки / скриншот с видео

Это эффективнее, чем соскабливать на месте овощечисткой, и безопаснее, чем копаться в нем кончиком ножа.

Смотрите видео о том, как быстро чистить картошку:

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