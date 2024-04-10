Только зоркие гении на это способны: найдите 7 отличий между фото за одну минуту

Сможете ли вы отвлечься от кучи разбросанных вещей и заметить семь отличий за очень короткий срок.

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Головоломка: нужно найти 7 отличий / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, ua.depositphotos.com

Прежде чем взяться за весеннюю генеральную уборку, попробуйте размять свой мозг, решив забавную головоломку. Все, что потребуется, это сосредоточиться и найти отличия между двумя картинками, на которых изображена грязная комната.

Кстати, если вы будете регулярно выполнять головоломки, это не только поможет потренировать зрение, но и улучшит общие когнитивные функции и память.

Посмотрите внимательно на картинки - они практически идентичны, если не считать семи ключевых отличий.

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По словам создателей загадки, только те, у кого "орлиные глаза", могут разглядеть их все менее чем за минуту, а половина любителей головоломок и вовсе сдаются.

Головоломка - картинка 1 / mirror.co.uk

Головоломка - картинка 2 / mirror.co.uk

Установите таймер и посмотрите, сколько различий вы сможете обнаружить за 60 секунд.

Итак, видите ли вы что-нибудь подозрительное?

Подсказка. Попробуйте сосредоточиться на том, что находится по краям изображения, вместо того, чтобы отвлекаться на беспорядок в середине.

Не волнуйтесь, если вы не сможете найти все семь отличий сразу, поскольку это особенно сложная головоломка. Но постоянные тренировки в разгадывании сделают вас со временем мастером головоломок.

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

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