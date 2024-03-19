Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

Разгадывание головоломок — отличный способ заставить мозг работать, а также улучшить концентрацию и память.
Сегодня Главред предлагает вашему вниманию забавную головоломку, которая на первый взгляд может показаться простой. Все, что нужно сделать, это найти счастливый четырехлистный клевер.
Если вы его найдете - вас ждет удача. Однако время на поиски ограничено - у вас есть всего 11 секунд. Так что установите таймер и посмотрите, сможете ли вы выполнить задачу в установленный срок.
Такие головоломки довольно сложны, поскольку наши глаза обычно просматривают изображение, а не выделяют определенные детали. Поэтому, чтобы выполнить задачу, потребуется большая концентрация.
Подсказка: более внимательно изучите левую часть изображения, там вы точно сможете найти четырехлистный клевер.
Если решить головоломку никак не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ:
Ранее Главред предлагал разгадать головоломку, которая проверит ваши визуальные навыки и, возможно, вдохновит забронировать отпуск своей мечты - нужно быстро найти пять скрытых предметов в чемодане.
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