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Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

Анна Ярославская
19 марта 2024, 04:33
Как вы думаете, у вас высокий IQ? Пришло время испытать себя, разгадав эту хитрую головоломку.

Головоломка
Для решения головоломки есть всего 11 секунд/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Разгадывание головоломок — отличный способ заставить мозг работать, а также улучшить концентрацию и память.

Сегодня Главред предлагает вашему вниманию забавную головоломку, которая на первый взгляд может показаться простой. Все, что нужно сделать, это найти счастливый четырехлистный клевер.

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Если вы его найдете - вас ждет удача. Однако время на поиски ограничено - у вас есть всего 11 секунд. Так что установите таймер и посмотрите, сможете ли вы выполнить задачу в установленный срок.

Видите ли вы четырехлистный клевер?
Видите ли вы четырехлистный клевер? / mirror.co.uk

Такие головоломки довольно сложны, поскольку наши глаза обычно просматривают изображение, а не выделяют определенные детали. Поэтому, чтобы выполнить задачу, потребуется большая концентрация.

Подсказка: более внимательно изучите левую часть изображения, там вы точно сможете найти четырехлистный клевер.

Если решить головоломку никак не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать головоломку, которая проверит ваши визуальные навыки и, возможно, вдохновит забронировать отпуск своей мечты - нужно быстро найти пять скрытых предметов в чемодане.

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