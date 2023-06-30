Три вещи, которые нельзя одалживать соседям: потом пеняйте на себя

Некоторые предметы давать в чужой дом нельзя. И отказать при этом вы имеете полнейшее право.

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Иногда соседям нужно твердо отказывать / Коллаж: Главред, фото: dzen.ru, Википедия

Казалось бы, что может быть обыденнее, если соседка постучалась в дверь и попросила соли. В то же время, не спешите проявлять щедрость – далеко не все предметы можно давать соседу в долг.

Возьмем, например, соль. С давних времен соль использовалась для консервации пищи и придания ей вкуса. Она была драгоценным товаром, и торговля солью способствовала развитию торговых путей и экономическим обменам. С течением времени соль также приобрела символическое значение, связанное с богатством, изобилием и благополучием. У кого была соль – тот, значит, хорошо жил. С тех пор в украинском обществе закрепилось суеверие, что соль одалживать нельзя.

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Ведь соль символизирует благополучие, и одалживание ее другому человеку может привести к тому, что благополучие уйдет из вашего дома.

Также не спешите давать соседям посуду, когда у них громкое застолье. Особенно это касается вашей дорогой праздничной посуды, которую вы сами достаете пару раз в год. Дело в том, что ваш сосед не будет относиться к вашей вещи так же бережно, как и вы. А когда дело касается посуды, то здесь первый риск – ее бой. Соседи могут переусердствовать со спиртным, неосторожное движение – и ваша любимая тарелочка уже на полу. Еще чаще бьются бокалы и любая стеклянная посуда.

Кроме того, не стоит забывать о гигиене. Вы уверены, что все гости ваших соседей здоровы, не имеют герпеса или чего похуже? Если же вам все-таки когда-то взбредет в голову оболжить посуду соседям – уж будьте добры, аккуратнейшим образом ее помойте, ведь некоторые вирусные бактерии могут спокойно ждать своего часа годами, при определенных условиях.

Также существует небезосновательное суеверие, что посуда хранит энергетику того, кто с нее ел. Если вы верите в такое – имейте и это ввиду.

Наконец, очень нежелательно одалживать кому-то свою одежду, касается это соседа или знакомого. Одежда непосредственно контактирует с телом и может быть источником бактерий, грязи или запахов. Одолженная одежда может быть неправильно постирана или использована в несанитарных условиях, что может повлечь за собой риск заболеваний или заражения.

Да и вообще, одежда является интимным и личным предметом! Нужно иметь свою собственную одежду, которая соответствует индивидуальному стилю, вкусу и размеру. Так что отказать одолжить одежду кому угодно, а тем более соседу – вполне логичное решение. Конечно, если этот сосед не замерзает в своей квартире и ему банально нечего одеть, чтобы выжить.

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