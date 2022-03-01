Украинцам раздадут продуктовые наборы: кто и как их получит

Украинцам начнут раздавать продуктовые наборы / УНИАН

Минагрополитики готовит продуктовые наборы для раздачи нуждающимся во время военного положения. Ожидается, что на первом этапе понадобится миллион пайков, чтобы обеспечить маломобильные и наиболее незащищенные категории населения.

В наборы включены следующие продукты:

крупы;

хлопья и готовые сухие завтраки;

макаронные изделия;

консервы мясные, мясо;

сахар;

сгущеное молоко;

масло растительное;

печенье фасованное.

По данным министерства, продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди старшего возраста, многодетные семьи, маломобильные люди, подопечные учреждений социальной сферы.

Распространяться вышеуказанные наборы будут через областные социальные службы. Первую партию продуктов уже отправили в Киев и в города в зоне боевых действий.

Ранее Главред писал о том, как работают крупные торговые сети во время военного положения. По словам представителей сетей, они делают все, чтобы предотвратить дефицит.

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