Украинцам раздадут продуктовые наборы: кто и как их получит

На первом этапе понадобится миллион пайков, чтобы обеспечить маломобильные и наиболее незащищенные категории населения.
Минагрополитики готовит продуктовые наборы для раздачи нуждающимся во время военного положения. Ожидается, что на первом этапе понадобится миллион пайков, чтобы обеспечить маломобильные и наиболее незащищенные категории населения.
В наборы включены следующие продукты:
- крупы;
- хлопья и готовые сухие завтраки;
- макаронные изделия;
- консервы мясные, мясо;
- сахар;
- сгущеное молоко;
- масло растительное;
- печенье фасованное.
По данным министерства, продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди старшего возраста, многодетные семьи, маломобильные люди, подопечные учреждений социальной сферы.
Распространяться вышеуказанные наборы будут через областные социальные службы. Первую партию продуктов уже отправили в Киев и в города в зоне боевых действий.
Ранее Главред писал о том, как работают крупные торговые сети во время военного положения. По словам представителей сетей, они делают все, чтобы предотвратить дефицит.
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