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Украинцам раздадут продуктовые наборы: кто и как их получит

1 марта 2022, 14:20

На первом этапе понадобится миллион пайков, чтобы обеспечить маломобильные и наиболее незащищенные категории населения.

рынок, продукты
Украинцам начнут раздавать продуктовые наборы / УНИАН

Минагрополитики готовит продуктовые наборы для раздачи нуждающимся во время военного положения. Ожидается, что на первом этапе понадобится миллион пайков, чтобы обеспечить маломобильные и наиболее незащищенные категории населения.

В наборы включены следующие продукты:

  • крупы;
  • хлопья и готовые сухие завтраки;
  • макаронные изделия;
  • консервы мясные, мясо;
  • сахар;
  • сгущеное молоко;
  • масло растительное;
  • печенье фасованное.

По данным министерства, продукты получат люди с инвалидностью, одинокие люди старшего возраста, многодетные семьи, маломобильные люди, подопечные учреждений социальной сферы.

Распространяться вышеуказанные наборы будут через областные социальные службы. Первую партию продуктов уже отправили в Киев и в города в зоне боевых действий.

Ранее Главред писал о том, как работают крупные торговые сети во время военного положения. По словам представителей сетей, они делают все, чтобы предотвратить дефицит.

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