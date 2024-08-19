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Уникальное явление Суперлуния: когда и где можно увидеть Осетровое полнолуние

Даяна Швец
19 августа 2024, 15:54обновлено 19 августа, 16:32
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Редкая Суперголубая Луна, которую можно увидеть сегодня, первая из четырех Суперлуний, оставшихся в 2024 году.
МЕСЯЦ
19 августа на небе появится Суперлуние / Коллаж: Главред, Фото: Getty Images, Freepik

19 августа любители неба смогут любоваться невероятным явлением - Осетровым Суперлунием.

По данным NASA, люди смогут увидеть редкое полнолуние, также известное как Суперголубая Луна.

Голубая Луна получила название Осетровая из-за осетровых рыб, которые в августе наиболее активны в Великих озерах США.

видео дня

Она будет видна сегодня, а также следующие три дня - вплоть до среды, сообщает The Indian Express.

Что означает Суперлуние?

Суперлуние - это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли, отмечает Википедия.

Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем всегда.

Подобные эффекты также могут быть оптическими явлениями.

Что такое Суперголубая Луна?

Суперголубая Луна - термин, введенный еще в 1979 году Ричардом Нолле, выдающимся астрологом. Суперголубой называют полную Луну или третье полнолуние за сезон, когда она находится в пределах 90 процентов своего ближайшего приближения к Земле.

Кстати, такое название довольно диссонансное, ведь Суперголубая Луна не будет выглядеть голубой. Однако иногда луна может иметь синий оттенок из-за большого количества дыма в небе.

Как часто бывает Суперлуние?

В астрономическом сезоне существует четыре полнолуния.

Раз в 2,5-3 года происходят сезонные Голубые Луны, они довольно нечастые. Есть еще календарная Голубая Луна - это когда в календарном месяце происходит два полнолуния, то вторая Луна называется Голубой. Вот как раз календарные Голубые Луны случаются довольно часто.

В 2024 году также будут красоваться на небе другие три суперлуния:

17 сентября - Луна урожая;

17 октября - Луна охотника;

15 ноября - Луна Бобра.

Что интересно, популярный индуистский ежегодный обряд Ракша Бандхан, который отмечается в день полнолуния, в этом году будет особенным.

Что такое Ракша-бандган

Ракша Бандган - это популярный индуистский ежегодный обряд или церемония, которая является центральной для одноименного фестиваля, отмечаемого в Южной Азии.
Его также отмечают в других частях мира, на которые существенно повлияла индуистская культура.
В этот день сестры всех возрастов завязывают своим братьям талисман или амулет под названием рахи.
Это символический акт защиты, после которого они получают подарок от братьев.
Также обязывает братьев ухаживать за сестрами, отмечает Википедия.

Дело в том, что его празднование совпадает с суперголубым месяцем, что делает его еще более особенным для индийцев.

Что такое The Indian Express?

The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.

Чем Суперлуние отличается от обычного?

По сравнению с обычным полнолунием, Суперлуние будет на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше.

Во время этой Суперголубой Луны, 98 процентов ближней части Луны будет освещено Солнцем в воскресенье, постепенно увеличиваясь, до 99 и 100 процентов в последующие дни.

На пике Суперлуния она будет находиться на расстоянии примерно 225 288 миль от Земли.

Как можно увидеть голубую Луну?

Для наблюдения за голубой Луной не требуется специальное оборудование, ее можно наблюдать невооруженным глазом и снимать с помощью цифровой камеры или смартфона со специальным режимом Луны.

Что стоит сделать в уникальный день Суперлуния?

По мнению экспертов ТСН, мощная энергия Суперлуния не только усиливает эмоциональный фон, но может влиять на внутреннее состояние.

Стоит заняться такими практиками:

  • Практиковать медитацию и визуализацию;
  • Работа с намерениями;
  • Завершение старых дел;
  • Энергетическое очищение;
  • Практика благодарности;
  • Ритуалы усиления интуиции; Ритуалы усиления интуиции;
  • Наблюдение за Луной;

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