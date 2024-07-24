Лунный календарь на август 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь на август 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.
Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Фазы Луны в августе 2024 года:
Убывающая луна 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августавидео дня
Новолуние 3, 4, 5, 6 августа
Растущая луна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа
Полнолуние 18, 19, 20, 21 августа
Лунный календарь на август - благоприятные дни
Благоприятные дни для путешествий: 12, 13, 15, 17, 18, 20, 29.
Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18.
Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28
Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25.
Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25.
Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 19, 26.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лунный календарь на август - неблагоприятные дни
Неблагоприятные дни в августе 2024 года: 1, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 31.
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