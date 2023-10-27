В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

О пользе воды с лимоном говорят многие, также многие уже привыкли пить с утра стакан воды с лимоном, однако мало кто знает, действительно ли такая вода настолько полезна, как о ней говорят. Мы расскажем всё о пользе лимонной воды.
Что лучше пить просто воду или воду с лимоном
Фитнес-тренер и эксперт по питанию Дмитрий Глебов рассказал, что лимонная вода - это действительно незаменимая часть жизни человека. Однако в рационе не вся воды, конечно, должна быть с лимоном.
В чем плюсы пить воду с лимоном
Эксперт выделяет несколько полезных свойств лимонной воды. Во-первых, это фитонутриенты, которые могут уменьшать жировые отложения в печени. Также лимонная вода снижает уровень плохого холестерина. Во-вторых, лимонная вода может ускорять прохождение желчи по желчным протокам и также помогать человеку худеть за счет нутриентов, которые снижают уровень сахара в крови. В-третьих, лимон - настоящий клад витамина С.
Как правильно пить воду с лимоном
Для того, чтобы приготовить лимонную воду, необходимо не просто выдавить сок продукта в стакан воды, а проделать несколько действий.
Приготовление:
- моем лимон
- разрезаем напополам и выдавливаем сок в стакан
- то, что осталось - нарезаем и заливаем водой (2 стакана на 1 плод)
- оставляем на 10-15 минут
- добавляем в лимонный сок
Смотрите видео Дмитрия Глебова о том, как правильно приготовить лимонную воду:
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