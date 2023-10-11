Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

Оказывается, черные точки на краях стекла автомобиля выполняют важные функции.

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Что означают точки на лобовом стекле / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Черные точки, которые расположены по краю стекла автомобиля, имеют специальное название - это "фритты". Фритты представляют собой стеклянные или керамические элементы, которые были вплавлены в стекло в процессе его изготовления.

Зачем нужны черные точки на лобовом стекле?

Они выполняют несколько важных функций:

Защита края стекла: Фритты защищают край стекла от потенциальных повреждений и отслаивания. Они создают дополнительное уплотнение и предотвращают разрушение стекла по его краю.

Фритты защищают край стекла от потенциальных повреждений и отслаивания. Они создают дополнительное уплотнение и предотвращают разрушение стекла по его краю. Распределение тепла: Фритты способствуют более равномерному распределению тепла по стеклу, что особенно важно для обогрева заднего и переднего стекол в холодные периоды. Они также помогают в процессе разморажвания льда и снега.

Фритты способствуют более равномерному распределению тепла по стеклу, что особенно важно для обогрева заднего и переднего стекол в холодные периоды. Они также помогают в процессе разморажвания льда и снега. Установка элементов обогрева: Фритты являются ключевыми компонентами систем обогрева задних и передних стекол автомобиля. Они предоставляют поверхность для установки проводящих элементов, которые создают тепло и обеспечивают быстрое размораживание стекла.

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Таким образом, черные точки на краях стекла автомобиля (фритты) выполняют важные функции, связанные с защитой, теплораспределением и обогревом, делая эксплуатацию автомобиля более комфортной и безопасной, особенно в условиях плохой погоды.

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