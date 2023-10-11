Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

Оказывается, черные точки на краях стекла автомобиля выполняют важные функции.
Черные точки, которые расположены по краю стекла автомобиля, имеют специальное название - это "фритты". Фритты представляют собой стеклянные или керамические элементы, которые были вплавлены в стекло в процессе его изготовления.
Зачем нужны черные точки на лобовом стекле?
Они выполняют несколько важных функций:
- Защита края стекла: Фритты защищают край стекла от потенциальных повреждений и отслаивания. Они создают дополнительное уплотнение и предотвращают разрушение стекла по его краю.
- Распределение тепла: Фритты способствуют более равномерному распределению тепла по стеклу, что особенно важно для обогрева заднего и переднего стекол в холодные периоды. Они также помогают в процессе разморажвания льда и снега.
- Установка элементов обогрева: Фритты являются ключевыми компонентами систем обогрева задних и передних стекол автомобиля. Они предоставляют поверхность для установки проводящих элементов, которые создают тепло и обеспечивают быстрое размораживание стекла.
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Таким образом, черные точки на краях стекла автомобиля (фритты) выполняют важные функции, связанные с защитой, теплораспределением и обогревом, делая эксплуатацию автомобиля более комфортной и безопасной, особенно в условиях плохой погоды.
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