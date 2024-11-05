Видели все, но знают единицы: что означает странная маркировка на пластике

Различные типы пластика обозначаются специальными символами - треугольниками с цифрами от 1 до 7, каждый из которых указывает на определенный вид и свойства материала.

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Что скрывают цифры и знаки на пластике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как маркируют пластиковые изделия и упаковку

Что означают знаки на пластике

Пластик стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы регулярно покупаем молоко, йогурты, соки и другие напитки в пластиковых бутылках и упаковках. Этот материал успешно вытеснил традиционную стеклянную и бумажную упаковку, благодаря своим практичным свойствам.

Главред рассмотрел разные виды пластика, его маркировку и требования, которые выдвигаются к пластиковым изделиям.

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Как определить тип пластика

Пластик является легким, прочным и доступным, что делает его очень популярным среди производителей. Однако, вопрос безопасности использования пластиковой упаковки становится все более актуальным. Именно поэтому производители обязаны предоставлять потребителям информацию о составе и характеристике своих продуктов.

Определить тип пластика можно по специальным символам, которые обычно расположены на дне пластиковых изделий или упаковок. Это маркировка в виде треугольника из трех стрелок, внутри которого указывается число от 1 до 7. Каждый номер соответствует определенному типу пластика, который имеет свои свойства и рекомендации по использованию и утилизации.

Что означают знаки на пластиковой посуде

На каждом пластиковом изделии есть информация о его составе, которая представлена в виде маркировки. Это специальный символ, напоминающий треугольник из трех стрелок, в центре которого находится цифра от 1 до 7. Этот символ часто размещен на дне упаковки, и каждая цифра указывает на определенный вид пластика, пояснили в соцпроекте "Украина без мусора".

PET (полиэтилентерефталат) -наиболее распространенный пластик для пищевых продуктов, в частности бутылок для воды и соков. Хотя PET легкий и прочный, считается, что он может высвобождать вредные компоненты. Маркировка - 01.

HDPE (полиэтилен высокой плотности) - этот материал характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к агрессивным химическим веществам. Он полностью подлежит вторичной переработке. Используется для изготовления бытовой химии, некоторых пакетов, крышечек на бутылках, пластиковой упаковки из-под лекарств. Маркировка - 02.

PVC (поливинилхлорид) - используется в медицинской сфере и строительстве. Однако имеет ограниченное применение в пищевой промышленности из-за токсичности. Он может выделять токсины при нагревании. Маркировка - 03.

LDPE (полиэтилен низкой плотности) - имеет меньший риск для здоровья, чем PVC, и широко используется для упаковки. Маркировка - 04.

Этот пластик - все наши шарики, пакеты-маечки, упаковки, которые тянутся (например, из-под ватных дисков). Некоторые тубы для кремов также могут быть LDPE.

PP (полипропилен) - второй по безопасности после HDPE материал, не боится высоких температур, используется для изготовления упаковки для горячих продуктов. Маркировка - 05.

PS (полистирол) - считается токсичным, его следует избегать, особенно в упаковке для пищевых продуктов. Используется для изготовления одноразовой посуды. Маркировка - 06.

"Мягкий пластик, из него часто делают папки, шланги, баннер. В быту - клеенка на стол. Некачественные детские игрушки также могут быть изготовлены из PVC. Этот пластик содержит в составе хлор, поэтому является достаточно токсичным для людей. Категорически нельзя сжигать открытым способом. Когда такие пластики горят на свалке - выделяются диоксины, устойчивые опасные соединения, приводят к заболеваниям дыхательных путей, могут спровоцировать раковые заболевания", - отметили в УБМ.

OTHER (другие) - сюда входят различные пластиковые смеси, которые могут содержать вредные компоненты, такие как BPA. Маркировка - 07.

Маркировка пластика / Фото: УБС

Как обозначается пищевой пластик

Пищевой пластик обозначается специальным символом в виде бокала и вилки. Этот знак означает, что изделие безопасно для контакта с пищевыми продуктами и соответствует санитарным нормам. Обычно его можно найти рядом с маркировкой типа пластика.

Знак бокал и вилка / Фото: скриншот

Выбирая пластиковую тару для хранения пищи, рекомендуется использовать контейнеры с маркировкой "2" (HDPE) и "5" (PP).

Что означают знаки на пластике

Кроме маркировки материала, на упаковке часто присутствуют дополнительные знаки, указывающие на ее назначение и возможности утилизации. Знаки, на которые стоит обратить внимание:

Знак "Для пищевых продуктов": Указывает на безопасность использования тары для еды.

Указывает на безопасность использования тары для еды. Снежинка: Возможность замораживания.

Возможность замораживания. Тарелки с капельками: Можно мыть в посудомоечной машине.

Можно мыть в посудомоечной машине. Печь с волнами: Можно нагревать в микроволновой печи.

Можно нагревать в микроволновой печи. NO TOXIC PLASTIC: Указывает на отсутствие опасных веществ, таких как бисфенол

Указывает на отсутствие опасных веществ, таких как бисфенол Бокал-вилка : Свидетельствует о том, что материал предназначен для контакта с пищей.

Зеленая точка : Указывает на возможность безопасной утилизации упаковки в программах переработки.

: Указывает на возможность безопасной утилизации упаковки в программах переработки. Вторично переработанный материал: Подтверждает, что упаковка может быть переработана, а внутри треугольника из трех зеленых стрелок указан процент переработанного материала.

Знак зеленая точка / Фото: скриншот

Что означают цифры на пластике

На дне пластиковых контейнеров и посуды обычно есть маркировка - цифра в треугольнике со стрелками, рядом с буквами, такими как PP, PS, или PVC. Треугольник со стрелками означает, что изделие можно переработать после использования.

Цифра внутри треугольника указывает на материал изделия. Пластик обозначается цифрами от 1 до 19, бумага - от 20 до 39, металл - от 40 до 49, дерево - от 50 до 59, текстиль - от 60 до 69, стекло - от 70 до 79.

Что такое "Украина без мусора"? "Украина без мусора" - украинская общественная организация, деятельность которой направлена на внедрение культуры сортировки бытовых отходов в Украине и распространение идей социального предпринимательства в этой области, пишет Википедия.

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