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Выходите на площади своих городов: Ляшко обратился к российским врачам

1 марта 2022, 12:33

Ляшко обвинил российских медиков в бездействии и предупредил о последствиях.

Ляшко
Виктор Ляшко обратился к медикам из РФ / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал российских медиков медиков осудить войну. "Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием! Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то "военная операция", не имеющая никакого отношения к вам или вашей работе? Это не так! В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента(…)Но даже на шестые сутки войны, вы, дававшие клятву Гиппократа и обещавшие "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство" просто наблюдаете, как действия вашего лидера приводят к гуманитарной катастрофе", - заявил Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко обвинил российских медиков в бездействии.

"Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан.Вы продолжаете думать, что это где-то там, и это вас не касается. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, поддерживаемой всем цивилизованным миром! А вы, врачи и ученые, уже в ближайшее время почувствуете действие санкций, введенных мировым сообществом против вашего государства, которые пытаются сдержать этот сумасшедший марш", - сказал Ляшко.

Кроме того, министр напомнил и о последствиях для медиков из России.

Читайте такжеУкраинские защитники на Житомирщине захватили в плен вагнеровца"Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий пришедших из вашей страны оккупантов не могу доставить лекарства в города, на дорогах и окрестностях которых происходят боевые действия. Лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь. (...) Вас уже исключают из мировых профессиональных медицинских ассоциаций. Вас лишат возможности публиковаться в мировых научных журналах. Вас уже лишили возможности посетить большинство стран мира и поучаствовать в мировых конгрессах и увидеть инновационные разработки медицинской отрасли. Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины. Если нет...выходите на площади своих городов. Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир!", - эмоционально отметил министр здравоохранения Украины.

Как сообщал Главред, ранее министр здравоохранения обратился с поддержкой к международным правозащитным структурам.

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