Какие крышки нельзя использовать для консервирования — советы хозяйкам

Крышки для консервирования без лакового покрытия могут вступать в реакцию с продуктами. Их следует подбирать для заготовок, чтобы избежать потери герметичности.

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Крышки для консервирования / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие крышки безопасны для домашней консервации

Как проверить их качество перед использованием

Правильный выбор крышек - один из главных факторов длительного хранения домашней консервации. Использование некачественных или неподходящих крышек может привести к разгерметизации банок, порче продуктов и даже представлять угрозу для здоровья. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает ТСН, главное отличие между жестяными крышками для закатки заключается в наличии или отсутствии защитного лакового покрытия на внутренней поверхности.

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Почему не стоит использовать нелакированные крышки

Крышки из белой нелакированной жести легко вступают в химическую реакцию с содержимым банки. Их не рекомендуют использовать для консервирования таких продуктов:

маринадов и солений - уксусная или лимонная кислота вместе с солью окисляют металл;

мясных консервов и бобовых - белковая среда агрессивна для незащищенной жести.

В результате окисления продукты могут приобрести металлический привкус и изменить цвет на чернильно-фиолетовый. Нелакированные крышки подходят только для кратковременного хранения некислых заготовок, например варенья или компотов.

Видео о том, как правильно выбрать банки и крышки для консервирования, можно посмотреть здесь:

Преимущества лакированных крышек

Для длительного хранения любых заготовок специалисты советуют выбирать крышки с двусторонним лаковым покрытием, которые обычно имеют желтый или золотистый цвет.

Лаковое покрытие безопасно для пищевых продуктов и устойчиво к воздействию:

3% раствора уксусной или лимонной кислоты;

3% раствора поваренной соли;

сахара.

Такие крышки считаются универсальными и подходят для всех видов домашней консервации.

Как проверить качество и срок годности

Качество лакового покрытия можно проверить самостоятельно. Если потереть внутреннюю сторону крышки ватным диском, смоченным ацетоном, и на нем останется желтый или зеленый след, это будет свидетельствовать о некачественном покрытии, которое может вступать в реакцию с продуктами.

Также не стоит покупать жестяные крышки в большом количестве впрок, ведь срок их хранения составляет всего три года. Повторно использовать закатные крышки не рекомендуется.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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