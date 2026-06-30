В Украине вводят графики отключения света: какими будут ограничения

Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/energy/v-ukraine-vvodyat-grafiki-otklyucheniya-sveta-kakimi-budut-ogranicheniya-10776827.html Ссылка скопирована

В Украине вводят графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, unsplash

Что известно:

В Украине происходят отключения электроэнергии из-за обстрелов и непогоды

В регионах вводят графики отключения света

В Украине вводят графики отключения света во вторник, 30 июня. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения будут введены из-за сложной ситуации в энергосистеме. Они будут действовать в период с 17:00 до 22:00. Они будут применяться к промышленности и бытовым потребителям в объеме от 0,5 до 1 очереди.

видео дня

"Пожалуйста, перенесите использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 15:00. Потребляйте электроэнергию максимально экономно в вечерние часы - с 16:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отмечается, что в Украине уровень потребления электроэнергии вырос на 1,2% из-за жары.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов остались без электричества потребители в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, отключения произошли из-за сильной непогоды. Всего полностью или частично без света остались около 600 населенных пунктов в восьми областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой.

Отключения света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Укрэнерго" информировало о почасовых отключениях электроэнергии для населения из-за дополнительной нагрузки на энергосистему. В частности, речь шла об экстренных отключениях света в ряде областей после вражеских ударов по энергоинфраструктуре. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что причиной отключений стал резкий рост нагрузки на систему из-за активного использования кондиционеров во время жары. Он подчеркнул наличие сезона летних ограничений и необходимость готовиться к ограничениям в часы пиковой нагрузки. Игнатьев прогнозировал, что утром ограничения могут составлять до 2 часов, а вечером - от 3 до 4 часов в случае высокого спроса и технических ограничений.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что в июле-августе возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в условиях массированных обстрелов объектов энергетики. Зайченко также отмечал, что дневную нагрузку можно покрыть за счет атомной генерации, импорта, а также распределенной и возобновляемой генерации.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред