Зачем на самом деле в сталинках делали высокие потолки: объяснение удивит

Архитекторы сталинской эпохи ставили перед высотой потолков конкретные практические задачи.

https://glavred.info/life/zachem-na-samom-dele-v-stalinkah-delali-vysokie-potolki-obyasnenie-udivit-10776869.html Ссылка скопирована

Высокие потолки в сталинках: для кого их на самом деле строили / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему в сталинках делали высокие потолки

Почему сталинские дома считались престижным жильем

Для кого строили сталинки

Высокие потолки в домах сталинской застройки - это не только архитектурный признак или символ престижа. Такое решение имело практическое значение и было продиктовано как инженерными требованиями, так и социальными стандартами того времени.

Главред расскажет, почему в "сталинках" делали высокие потолки и какую функцию они выполняли.

видео дня

Почему в "сталинках" делали высокие потолки

В 1930–1950-х годах, когда строили "сталинки", кондиционеры и современные системы вентиляции ещё не были доступны. Именно высота помещений помогала поддерживать комфортный микроклимат: тёплый воздух поднимался вверх, а на уровне, где находились люди, температура оставалась ниже. Это создавало ощущение прохлады даже в жаркие дни, пишет Oboz.ua.

Высокие потолки также обеспечивали лучшую циркуляцию воздуха. В домах с печным отоплением или дымоходами это было крайне важно. Продукты сгорания эффективнее выводились, снижался риск удушья, а жильцы получали более здоровые условия проживания.

Свет и пространство

Благодаря высоким потолкам архитекторы могли использовать большие окна. Это делало квартиры светлее, а пространство - более открытым и приятным для жизни. Высота помещений создавала ощущение простора, что соответствовало принципам монументальной архитектуры, распространенной в сталинскую эпоху.

Социальный статус и престиж

"Сталинки" строились для руководителей предприятий, военных, учёных, деятелей культуры. Просторные квартиры с высокими потолками подчеркивали статус жильцов. Кроме того, такое жильё соответствовало идеологии того времени: жильё должно было быть представительным, отражать силу и величие государства.

Почему "сталинки" ценятся и сегодня

Несмотря на прошедшие десятилетия, квартиры в сталинских домах остаются востребованными. Их преимущества делают такие дома комфортными и сегодня. К тому же многие дома расположены в центральных районах городов с развитой инфраструктурой, что поддерживает их популярность на рынке недвижимости.

Впрочем, перед покупкой специалисты советуют внимательно проверять состояние инженерных коммуникаций, электропроводки и перекрытий. Если дом давно не проходил капитального ремонта, обновление систем может потребовать значительных затрат.

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред