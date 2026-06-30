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Тайна трёх букв раскрыта: как на самом деле расшифровывается название "АТБ"

Руслана Заклинская
30 июня 2026, 15:56
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Название сети супермаркетов "АТБ" известно всем, но лишь немногие смогут правильно расшифровать эти три буквы.
Тайна трёх букв раскрыта: как на самом деле расшифровывается название
Что означает аббревиатура "АТБ" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ATB.Market.tm

Вы узнаете:

  • Что означает аббревиатура "АТБ"
  • С чего начиналась история компании "АТБ"
  • Какие интересные факты связаны с развитием "АТБ"

Название супермаркетов "АТБ" знает практически каждый украинец, ведь эта сеть представлена в большинстве городов и ежедневно обслуживает миллионы покупателей. В то же время далеко не все задумываются, что означают эти три буквы и как возникла одна из крупнейших торговых сетей страны.

Главред узнал, как расшифровывается название супермаркетов и что оно означает.

видео дня

Что означает аббревиатура "АТБ"

Название "АТБ" происходит от сокращения "АгроТехБизнес", рассказали в компании. Именно так называлась компания на момент своего основания. Изначально она была связана не с розничной торговлей продуктами, а с аграрным сектором и поставками сельскохозяйственной техники.

Основателями бизнеса стали предприниматели из Днепра - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Впоследствии компания постепенно сменила направление деятельности, что и определило её дальнейшее развитие.

Смотрите видео о расшифровке аббревиатуры "АТБ":

@atb_market А вы знали, как расшифровывается АТБ? ?? #АТБ#маркет♬ wait 4 u - kvberacks

Как "АТБ" превратилась в сеть супермаркетов

В 1993 году основатели начали менять бизнес-модель и перешли от сельскохозяйственной техники к розничной торговле. Они взяли курс на формат мини-маркетов, которые со временем превратились в современную сеть супермаркетов.

С развитием компании закрепилось сокращенное название "АТБ", а официальная структура получила название ООО "АТБ-Маркет". К концу 1990-х годов сеть перешла на модель самообеспечения, что позволило быстрее реагировать на спрос и изменения рынка, а также масштабировать бизнес.

Чем занималась компания изначально

Сеть начинала свой путь в совершенно другой сфере - аграрном бизнесе и торговле сельскохозяйственной техникой, в частности тракторами и комбайнами. Со временем компания полностью переориентировалась на продукты питания и товары повседневного спроса.

В 2021 году компания получила патент на дизайн магазинов, что позволило сделать их узнаваемыми среди конкурентов по всей стране. Во время временной оккупации отдельных украинских территорий некоторые магазины сети были вынуждены сменить название, однако после освобождения регионов бренд быстро возобновил работу под привычной вывеской.

Сегодня ежедневно магазины "АТБ" посещают более 4 миллионов покупателей, а общее количество сотрудников сети превышает 70 тысяч человек.

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Об источнике: АТБ

АТБ - одна из крупнейших торговых сетей Украины в формате дискаунтера. Работает с 1993 года и представлена в большинстве регионов страны. Магазины сети специализируются на продаже продуктов питания, товаров повседневного спроса и собственных торговых марок по сниженным ценам.

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