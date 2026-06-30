Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз — курс валют на 1 июля

Национальный банк Украины обнародовал обновленные курсы валют на среду, 1 июля.

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Курс валют на 1 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить валюта 1 июля

Насколько подешевели доллар и евро

Как изменился курс злотого

В среду, 1 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. В первый день июля доллар, евро и злотый резко ослабили свои позиции по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 1 июля

В среду официальный курс доллара США ослаб по отношению к гривне. НБУ ослабил курс американской валюты на 5 копеек - до 44,79 гривны за доллар.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 1 июля

Курс евро в первый день июля показал значительное падение. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,03 гривни за один евро, то есть на 13 копеек меньше, чем 30 июня.

Курс злотого на 1 июля

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 1 июля по сравнению с 30 июня на 5 копеек - до 11,88 гривен.

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривни

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", - подчеркнул он.

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Напомним, на вторник, 30 июня, официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,84 гривны за доллар. НБУ увеличил курс евро до 51,16 гривни за один евро.

Главред ранее писал, что в течение второго полугодия 2026 года стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривни.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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