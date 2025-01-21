Яркая весенняя головоломка: нужно найти нарциссы за 10 секунд

Если вам посреди зимы хочется ярких красок, то погрузитесь в разгадывание весенней головоломки. Это не только поднимет настроение, но и даст возможность потренировать внимательность и когнитивные способности.
На картинке вы увидите витрину цветочного магазина. На ней - множество растений. Ваша задача — попытаться обнаружить горшок с цветущими нарциссами, пишет Mirror.
Поскольку все цветы в магазине одного цвета, то вашему мозгу и глазам придется напрячься, чтобы найти нарциссы.
По словам создателей головоломки, половине людей, которые пытались ее решить, потребовалось более 10 секунд, чтобы обнаружить спрятанные нарциссы, а еще 20% людей решали задачу более 20 секунд.
Если у вас по-настоящему орлиное зрение, то вы сможете разгадать головоломку за максимально короткое время.
Не волнуйтесь, если вам понадобится больше времени, весь процесс все равно помогает вашему мозгу и зрению тренироваться.
Правильный ответ Главред опубликовал ниже. Нарциссы находятся в горшке в верхнем левом углу изображения, чуть ниже первого букета лилий.
Если вы любите решать математические головоломки, то попробуйте решить еще одну задачу, тем более что она поставила в тупик многих пользователей соцсетей. Детальнее читайте в материале: Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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