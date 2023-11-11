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Забудьте о спортзале навсегда: вы удивитесь насколько можно похудеть, если просто убирать дома

Лидия Неплях
11 ноября 2023, 03:24
500 калорий равняются одной плитке шоколада, на беговой дорожке вы будете сжигать их 40 минут.
Похудение с помощью уборки
Похудение с помощью уборки / Коллаж Главред, фото flickr (Alabama Extension, Heikki Siltala)

Все мы знаем, как важно быть активными и двигаться. Поэтому, если бы мы могли сжигать калории, выполняя обычную работу по дому, это значительно облегчило бы жизнь и заставило еще больше хотеть убраться в доме.

Если подходить к уборке с умом, то можно максимально сжигать калории во время наведения порядка, и один из экспертов поделился советами о том, как извлечь максимум пользы из уборки и получить дополнительный эффект, пишет Mirror.

Как похудеть с помощью уборки

Ученые называют это действие "NEAT" (в переводе - движение без физической нагрузки), когда вы непреднамеренно сжигаете калории, не занимаясь спортом. Чаще всего это происходит при ходьбе, но работа по дому может быть и другим способом.

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В процессе уборки можно добавлять такие движения, как приседания или выпады. Профессор кафедры укрепления здоровья и здорового поведения доктор Дастон Моррис из Мэрилендского университета интегративного здоровья отметил, что последовательность является ключевым фактором и следует стремиться к 20-30 минутам таких движений в день. Он также рекомендовал менять задачи, чтобы способствовать мышечному балансу.

"В один день сосредоточьтесь на стирке и вытирании пыли, в другой - на уборке ванных комнат, а в остальные дни - на уборке пылесосом и подметании", - поделился он.

К числу лучших домашних дел, способствующих сжиганию калорий, относится вытирание пыли. Вытирание пыли в течение 30 минут может сжечь до 80 калорий для среднего человека весом 79 кг. Личный тренер Стефани Томас также приветствует вытирание пыли, рассказывая о том, что это задействует плечи и руки, особенно в высоких и труднодоступных местах.

Вы можете повысить эффективность тренировки по удалению пыли, добавив в нее выпады, приседания или боковые подъемы ног. По данным The Mail, исследования показывают, что за каждую минуту приседаний сжигается примерно восемь калорий - таким образом, даже за 10 минут можно потратить до 80 калорий.

Другие домашние работы по уборке, такие как мытье душевых, полов, ванн, зеркал и унитазов, также являются простым способом сжечь некоторое количество калорий. Мытье полов шваброй может сжечь до 100 калорий, при этом задействуются мышцы рук, кистей и плеч, а добавление приседаний или выпадов может повысить эффективность тренировки.

Мытье посуды за 30 минут сжигает примерно 160 калорий, а стирка белья - до 50 калорий за 30 минут. Уборка пылесосом может сжигать 80 калорий каждые полчаса - при этом задействуются основные мышцы, а перемещение тяжелой мебели и предметов поможет сохранить активность и увеличить количество шагов.

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