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Зачем класть топор в воду: полезный совет, о котором знает не каждый хозяин

Андрей Ганчук
28 марта 2024, 10:37
Если вы не знаете, можно ли замачивать топор в воде и как держать один из главных инструментов в хозяйстве в рабочем состоянии, можете прочитать простой совет.
топор
Сколько держать топор в воде и зачем это нужно / Скриншот YouTube

Каждый хозяин знает, что топор на даче и в гараже - незаменимая вещь, и старается держать его в рабочем состоянии. Некоторые советуют подержать топор в ведре с водой, чтобы он стал крепче. Но тогда возникает вопрос, как долго держать топор в воде и не переборщить с этим способом. Мы более детально расскажем вам о таком совете.

Для чего топор опускают в воду

На YouTube-канале Старьевщик рассказали о том, что топор раньше держали в воде перед колкой дров. Это делалось для того, чтобы топорище размокало, расширялось, крепче держало металлическую часть топора и не давало ей слететь.

Дело в том, что если топор долго не используется, топорище подсыхает, и существует риск соскока металлической части. Когда топор замачивается, топорище немного разбухает.

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Как долго держать топор в воде

Обычно советуют налить воды столько, чтобы была покрыта рабочая (металлическая) часть. Считается, что одного замачивания должно хватить на 4-5 дней работы.

Можно ли дома держать топор

Топор советуют хранить при комнатной температуре. Нужно, чтобы влажность была умеренной. Не надо оставлять топор вблизи батареи, печки или других нагревателей, иначе рукоять рассохнется. Таким топором лучше уже не работать, поскольку это небезопасно.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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