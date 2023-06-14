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Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз: домохозяйки раскрыли секрет

Сергей Кущ
14 июня 2023, 13:16 обновлено 14 июня, 13:16
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Чтобы реализовать данную хитрость, вам понадобится обычный надувной шарик.
Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз
Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз / Фото: скриншот YouTube

Интернет полон хитростей, которые помогут отмыть унитаз, но мы нашли один из самых странных - в нем используется обычный надувной шарик.

Кстати, ранее мы рассказывали, что женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляет.

Автор блога Technotion узнал этот, на первый взгляд, странный лайфхак от опытных домохозяек.

Чтобы реализовать данную хитрость, вам нужно "заткнуть" слив шариком. После этого сантехника наполнится водой. Важно закрепить шарик в сливе скотчем так, чтобы вода при смыве не уходила в трубы.

После чего нужно нанести на стенки унитаза чистящее средство и наполнить сантехнику водой. Оставляем в таком виде на несколько часов, а затем достаём шарик (удобнее заранее привязать к нему верёвку) и даём воде уйти.

Таким образом вы получите идеально чистый унитаз без особых усилий.

Смотрите видео о том, зачем воздушный шарик засовывают в унитаз:

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