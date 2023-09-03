Женщина бросила мужа из-за прозвища, которым он обзывал ей в переписке с друзьями

Пара была вместе 10 лет, из них - 5 лет в браке, но все разрушила одна фраза.

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Жена бросила мужа из-за обзывательства / Коллаж Главред, фото flickr (Wyatt Fisher, Dallas)

Одна женщина призналась, что развелась с мужем, когда узнала прозвище, которым он называл ее, когда переписывался с друзьями. Об этом пишет Mirror.

По ее словам, после рождения сына в их браке произошел сдвиг, который она называет "упорным нежеланием сообщить, когда он собирается принять участие в нашей жизни". Но однажды утром, когда он принимал душ, она услышала, что его телефон непрерывно "пикает".

Женщина решила проверить нет ли там чего-нибудь срочного, но вместо этого обнаружила переписку с его друзьями, в котором они обговаривали события прошлой ночи. Ее муж загулял до полуночи - предположительно, выпивал, а утром сразу отправился в душ, не поговорив ни с женой, ни с ребенком. Но не это ее удивило.

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Она вспомнила, что прочитала сообщение, в котором говорилось, что он не может прийти на выпивку, потому что "SWMBO скажет нет".

Озадаченная и раздраженная тем, что он свалил вину за свое отсутствие на нее, она спросила что значит абреввиатура SWMBO. Муж небрежно ответил: "Это значит "та, которой надо подчиняться"

"Это не было вопросом "послушания"! Это не значит "спросить разрешения", как будто он подросток, а я его мать! Это называется уважение к своей семье. После пяти лет брака я стала для него такой", - коментирует жена.

Несмотря на то, что пара была в браке пять лет, а вместе уже десять, она говорит, что знала, что должна уйти из их отношений, потому что муж больше не ценил ее.

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