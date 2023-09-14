Женщина кормит мужа грудью уже 2 года: результат превзошел все ожидания

Рейчел призналась, что это также создало между ними особенную связь.

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Женщина кормит мужа грудью уже 2 года / Фото: CATERS

Мать троих детей на протяжении двух лет кормит своего мужа грудным молоком. По словам Рэйчел, это не только сблизило пару, но и пошло на пользу его здоровью.

30-летняя Рэйчел Бейли говорит, что их это не смущает, поскольку "ничего плохого из всего этого не произошло", пишет espress.

Все началось с их поездки в круиз - тогда Рэйчел забыла дома молокоотсос и ее грудь два дня сильно набухала.

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"Мне было так больно, и я боялась заразиться, поэтому мы решили, что мой муж попробует выпить молоко, чтобы облегчить мое состояние. Мы нервничали из-за мысли, что он будет кушать молоко из моей груди, но как только мы это сделали, мы поняли, что все в порядке", - призналась женщина.

Рейчел и Александр / Фото: CATERS

Рейчел призналась, что это также создало между ними особенную связь, которой у них никогда бы не было. В итоге они решили продолжить такую практику.

Супруги рассказывают о грудном вскармливании в своих социальных сетях и даже говорят, что оно приносит пользу для здоровья.

"Мы поняли, что нет ничего плохого в том, что я кормлю его грудью, и на самом деле это было бы полезно для него, поскольку это очень питательно. Он не простужался в течение двух лет после того, как начал пить мое молоко, и многие люди говорили, что его кожа стала намного лучше", - рассказала Рейчел.

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