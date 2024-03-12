Женщина подала на развод, увидев татуировку своего мужа: что с ней не так

И это все после 19-ти лет счастливого брака.

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Женщина подала на развод, увидев татуировку своего мужа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие люди в итоге жалеют о том, что сделали татуировку, если они получились не такими, как они ожидали. Но у одного мужчины есть другая причина сожалеть о своей татуировке - в итоге она раскрыла его тайну.

Одна женщина на Reddit женщина рассказала, что у нее появились подозрения, когда муж перестал посещать с ней рабочие мероприятия и вечеринки.

Она рассказала, что была замужем за своим партнером 19 лет, и он никогда не проявлял интереса к татуировке, пока около года назад не заявил, что его шурин вдохновил его сделать себе татуировку.

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Она не придала этому значения, когда он пришел домой с татуировкой лилии на груди - пока не узнала правду.

Что такое reddit? Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

На одном из корпоративов мужа она познакомилась с одной из его коллег по имени Лили.

"Мой муж клялся, что это было совпадение. Я старалась не обращать внимания на то, что он вдруг захотел сделать татуировку. В конце концов он признался, что у них был роман в течение последних двух лет", - призналась женщина.

"Он умолял меня не разводиться, но я не могу этого простить. Часть меня до сих пор в шоке. Он хочет пойти на консультацию, но я не могу. Мы женаты уже 19 лет, и я позволила ему убедить меня в том, что мои чувства к его татуировке неправильны. Я никогда не думала, что мне будет 43 и я разведусь, но вот я здесь".

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