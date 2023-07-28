Женщина решила приготовить обед в посудомойке: что из этого получилось

Узнайте, что будет, если положить рыбу в посудомоечную машину.

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Женщина решила приготовить обед в посудомойке / коллаж: Главред. фото: скриншот

Это может показаться странным, но идея приготовить обед в посудомоечной машине может быть идеальным решением для тех, у кого небольшая кухня.

Одним из самых раздражающих домашних дел является мытье посуды. При этом. посудомоечная машина сама моет посуду за нас в кратчайшие сроки. Знаете ли вы, что посудомоечную машину можно использовать не только для мытья посуды и столовых приборов? Об этом мы и погворим.

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В кулинарии, по сути, используется тепло для приготовления пищи. Вы можете использовать пар для приготовления или высокую температуру в духовке.

Как приготовить еду в посудомоечной машине

Посудомоечная машина достигает температуры от 60C до 70C . Этого тепла достаточно, чтобы приготовить множество блюд. Например, кускус или кусок лосося.

Для того, чтобы приготовить кускус, например, необходимо просто отправить ингредиент в банку и добавить в нее немного жидкости. Ломтик рыбы, например, можно просто завернуть его в фольгу и положите в пакет на замке. После "упаковки" блюда - необходимо положить его на верхнюю полку посудомойки и запустить ее в обычный режим. По истечении этого времени вы увидите, что ваш обед готов. Важно не пытаться приготовить таким образом те блюда, которые требуют высоких температур или избавляются за счет них от микробов.

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