3 средства, которыми категорически нельзя мыть пластиковые окна и подоконники

Бережное отношение и правильный уход помогут продлить срок службы ваших пластиковых окон и подоконников.

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Чем нельзя мыть пластиковые окна / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пластиковые окна и подоконники стали популярным выбором благодаря своей прочности и эстетичному внешнему виду. Мы расскажем, чем нельзя мыть пластиковые окна и подоконники, чтобы избежать повреждений и сохранить долговечность вашего интерьера.

Чем мыть пластиковые окна и подоконники?

Для очистки пластиковых поверхностей, в том числе окон и подоконников, рекомендуется использовать мягкую губку или тряпку, смоченную в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Для более стойких загрязнений можно использовать раствор воды и уксуса. После очистки, обязательно протрите поверхности сухой мягкой тряпкой.

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Чем нельзя мыть пластиковые окна и подоконники?

Избегайте использования агрессивных и абразивных средств для чистки, таких как жесткие металлические губки, моющие порошки или растворители. Эти вещества могут повредить пластик, вызвать потерю блеска, цвета и даже нарушить структуру материала.

Чем заменить агрессивные средства?

Если вы хотите придать блеск и защитить пластиковые поверхности, использование специальных мягких моющих средств, разработанных для пластика, является отличной альтернативой. Они помогут сохранить качество и внешний вид ваших окон и подоконников.

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