Без порезов и осечек: девушка поделилась простым лайфхаком, который облегчит нарезание лука кубиком

Попробуйте поменять положение лука, чтобы кубики вышли более аккуратными.

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Как нарезать лук кубиками / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (ollalolya)

Многие из нас сталкивались с трудностью нарезки лука кубиками, особенно когда стремишься приготовить идеальное блюдо. Нередко этот процесс может превратиться в настоящий вызов, не говоря уже о слезах, которые вызывает лук. Но что если существует простой и быстрый способ сделать это, не требующий особых навыков? Его открыла одна из пользовательниц TikTok, которая показала, как быстро нарезать лук кубиком.

Лайфхак: как резать лук

"А вы знали, что лук можно нарезать кубиками так? Вот я только недавно узнала!", - начала свое видео девушка под ником @ollalolya.

Далее она берет лук, ставит его на доску и режет вдоль на небольшие полоски, разрезая овощ до хвостика, но не отрезая его. Потом девушка берет лук и ставит его набок и режет кубиком.

видео дня

В коментариях Ольги один пользователи сказали, что знают такой лайфхак, а другие были в восторге, ведь он облегчил им нарезания лука. Единственное, на чем сошлишь мнения людей, что любая нарезка овоща будет хороша, если заточить нож. В противном случае ничего не выйдет.

Смотрите, как порезать лук кубиком правильно:

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