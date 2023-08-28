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Будет блестеть: как очистить подошву утюга от сильного нагара

Сергей Кущ
28 августа 2023, 10:10 обновлено 28 августа, 10:10
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Выберите подходящий для вас метод и следуйте инструкциям, чтобы очистить подошву утюга от нагара и восстановить его работоспособность.
Как очистить подошву утюга от сильного нагара
Как очистить подошву утюга от сильного нагара / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Подошва утюга с течением времени может накапливать нагар и загрязнения, которые могут повлиять на его эффективность. Если вы столкнулись с проблемой черной или пригоревшей подошвы, не стоит отчаиваться.

Существует несколько простых и эффективных способов, как вернуть подошве утюга блеск и чистоту.

Как очистить подошву утюга от черноты?

  1. Соль и уксус: Создайте раствор из соли и уксуса, намочите мягкую ткань и аккуратно протрите подошву утюга.
  2. Паста из соды и воды: Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения пастообразной массы. Нанесите на подошву, оставьте на некоторое время, затем аккуратно удалите.

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Как очистить подошву утюга от прилипшей синтетики?

  • Уксус: Обогрейте утюг до средней температуры, смочите мягкую ткань в уксусе и протрите подошву.
  • Фольга: Разогрейте утюг до средней температуры, покройте подошву фольгой и аккуратно протрите.

Как очистить тефлоновую подошву утюга в домашних условиях?

  • Мягкая губка и моющее средство: Смочите мягкую губку в воде с небольшим количеством моющего средства и аккуратно протрите тефлоновую подошву.
  • Уксус: Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, смочите мягкую ткань и протрите подошву.

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