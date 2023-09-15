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Будут как новые: домохозяйка открыла тайну, как отчистить кастрюли без мытья

Лидия Неплях
15 сентября 2023, 18:14 обновлено 15 сентября, 18:15
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Всего лишь одно средство для кастрюли сделает ее до скрипа чистой.
Лайфхак - как отчистить кастрюлю
Лайфхак - как отчистить кастрюлю / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (madamesweat)

Нет ничего хуже, чем закончить приготовление вкусного обеда, а потом понять, что нужно еще вымыть все кастрюли и сковородки, оставшиеся после приготовления пищи. Стоять над раковиной, оттирая их, может занять много времени, но одна домохозяйка поделилась тем, как благодаря ее простому трюку вам больше никогда не придется оттирать кастрюли, пишет Mirror.

Эксперт по гигиене под ником Madame Sweat регулярно публикует различные советы и рекомендации, и ее последний совет о том, как удалить нагар с кастрюли, облегчит жизнь многим людям.

Как отмыть кастрюлю - лайфхак

Женщина раскрыла свой секретный лайфхак и сказала: "Никогда больше не мойте кастрюлю или сковороду. Когда на кастрюлях остается грязь, нужно налить в кастрюлю воды и использовать средство для посудомоечных машин, а не обычный гель для посуды".

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Рассказывая о своей хитрости, она показала кастрюлю, наполненную кипятком, в которой "варится" капсула для мытья посуды.

"Кипятим на плите, пока вода не закипит, оставляем еще на пять минут, выливаем воду. Вуаля, вся грязь сразу же отходит. Не забудьте также накрыть кастрюлю крышкой", - рассказывает женщина.

Поскольку таблетки для посудомоечных машин предназначены для удаления сложных пятен, неудивительно, что при таком использовании они делают кастрюли блестящими.

Смотрите видео с лайфхаком:

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