Чем убрать плесень с герметика: лучшее средство, которое советуют специалисты

Это средство есть дома у каждого и стоит очень дешево.

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Чем убрать плесень с герметика / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Нет ничего более раздражающего, чем увидеть плесень на поверхностях в ванной комнате, особенно на силиконовом герметике.

Со временем постоянное воздействие влаги может сделать поверхности идеальной средой для размножения плесени, и удалить пятна может быть сложно.

Эксперт Кристина Солис говорит, что идеальным методом удаления плесени с силиконового герметика является использование белого уксуса, поскольку он действует как "естественное и эффективное чистящее средство" для удаления пятен.

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Как убрать черные пятна на силиконе в ванной?

Опрыскайте участок смесью и дайте уксусному раствору постоять на форме около 10 минут.

Кристина объяснила: "За это время он разрушает плесень и грибок, облегчая процесс удаления".

После того, как вы отсчитали минуты, используйте зубную щетку, чтобы потереть эту область.

"Щетина зубной щетки поможет удалить плесень, не повредив герметик", - добавила эксперт.

После этого тщательно промойте герметик чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и отслоившуюся плесень.

Вы должны обнаружить, что метод полностью уничтожил все следы плесени. Но если это не так, следует повторить этот процесс несколько раз. Пищевая сода также является хорошей альтернативой белому уксусу.

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