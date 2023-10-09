Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

Если вы заметили черные или зеленые пятна на внутренней стороне штор, то скорее всего, это плесень.
Плесень обычно появляется на тканях и поверхностях, если они намокли и не успели высохнуть. Окна, которые регулярно покрываются конденсатом, более уязвимы к образованию плесени, а это значит, что шторы и оконные покрытия также могут заплесневеть, говорит креативный и маркетинговый директор Terrys Гарет Коксалл, пишет Express.
Эксперт объяснил, что влажные места вокруг окон являются идеальной средой для бактерий и, следовательно, для процветания плесени.
"Для обработки используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить как можно больше, желательно снаружи, чтобы предотвратить распространение спор плесени по дому. Обрызгайте шторы раствором, состоящим из одной части антибактериального средства и четырех частей воды, на расстоянии, чтобы не повредить ткань", - советует эксперт.
Затем нужно постирать шторы с использованием сильнодействующего моющего средства, чтобы уничтожить любые запахи и споры.
Прежде чем стирать шторы, проверьте ткань водой, чтобы убедиться, что она не дает усадки, а чтобы предотвратить появление плесени и грибка в будущем, старайтесь поддерживать низкий уровень влажности в доме.
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