Почему мигает энергосберегающая лампочка при включенном свете: чем это грозит

Почему при включении свет мерцает - опытные специалисты поделились важными советами.

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Что значит когда мигает лампочка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Как исправить мерцающую лампу в доме и какова причина такой поломки - опытные электрики поделились действенными советами. Мерцание ламп очень серьезная проблема, ведь такой процесс может нанести проблемы не только электричеству, а здоровью человека. Люди напрягают зрение, это может очень раздражать и создавать некомфортные условия для жизни в доме. Специалисты поделились популярными причинами этой проблемы и как ее решить.

Почему мигает энергосберегающая лампочка при включенном свете

Мерцание ламп обычно может возникать из-за побочного эффекта перехода от обычных ламп накаливания к светодиодным. Известно, что если раньше начинала мигать обычная лампа, то вывод один - скоро она перегорит, и надо будет менять на другую. Однако со светодиодными лампами намного сложнее.

Специалисты объяснили, почему светодиодная лампа может мерцать, ведь ток должен проходить на цоколь, когда лампа в выключенном состоянии. Такое явление не свойственно обычным лампам, а вот у светодиодных встречается часто.

Также неполадки в работе светодиодных ламп могут проявляться мерцанием, из-за помех высокой частоты, которые могут производиться антеннами, радиоприемниками, телефонами, микроволновыми печами. От таких высокочастотных помех страдает не только осветительное оборудование на светодиодах, но и другие устройства в доме.

Какие приборы больше всего потребляют электричества / Инфографика: Главред

Как сделать, чтобы лампочка не мигала

Если вы обратились к мастеру в таком случае, то обычно они знают, что и как делать. Однако, если за дело берется новичок, тогда лучше не рисковать и не пробовать разобраться в этих сложностях с нуля.

Специалисты отреагировали на лайфхак, который завирусился в Сети - как самостоятельно устранить мерцание светодиодных ламп. Там советуют припаять резистор к проводу возле источника света или установить его в распределительной коробке. Электрики предупреждают, что это не только нерабочий лайфхак, но и очень опасный. Существуют серьезные риски спровоцировать замыкание и пожар.

Зато специалисты посоветовали, что лучшим решением для устранения такой проблемы, стоит провести отдельную нейтраль для индикатора. Таким образом можно устранить лишнее влияние на цепь питания. Также эксперты раскрыли, что некоторые производители электрофурнитуры могут добавлять отдельные контакты для питания подсветки. В таком случае, необходимо для подключения подвести фазу и две нейтрали. Тогда после подключении к отдельной нейтрали, ток будет протекать мимо цепи освещения.

Смотрите видео о том, почему LED лампа светится после отключения:

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