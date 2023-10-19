Что делать, если батарея плохо греет: проблема решается за 10 минут

Зачастую это связано с тем, что пришло время прочистить батареи.

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Что делать, если батарея плохо греет / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы обнаружили, что батарея в вашей системе отопления плохо нагревается, особенно при сравнении с температурой в трубах, то необходимо решить эту проблему.

Зачастую это связано с тем, что пришло время прочистить батареи. Очистка батареи оказывается довольно простой процедурой, и важно знать некоторые ключевые шаги.

Как прочистить батарею отопления?

Начните с перекрытия подачи воды к батарее. Затем, с другой стороны, найдите пробку и открутите ее, установив под нее емкость. Когда немного воды вытечет, снова включите подачу воды на короткое время, проливая в течение 10-20 секунд, а затем закройте пробку. Повторите те же шаги с нижней частью батареи. Для того чтобы батарея снова начала нагреваться, включите подачу воды и приоткройте пробку. Вы услышите характерное шипение. Это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха в системе. В процессе этого шипения немного воды также вытечет, поэтому не забудьте поставить под нее емкость. Когда вы заметите, что воздух больше не выходит, закройте пробку. Батарея начнет нагреваться довольно быстро, и результат будет виден сразу.

Смотрите видео о том, как прочистить батарею отопления:

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