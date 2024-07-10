Что хорошо помогает от пищевой моли: 5 советов, которые избавят вас от насекомых

В этом вам помогут несколько натуральных средств и советов.

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Как избавиться от пищевой моли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Моль может доставлять массу неудобств - она уничтожает еду и постоянно летает по дому или квартире. Эти маленькие паразиты могут прицепиться к вашим продуктам во время транспортировки и заразить другие продукты, хранящиеся на полках.

Чтобы убедиться, что на вашей кухне есть моль, ищите скопления личинок внутри упаковки с продуктами. Также обратите внимание на паутину, беловатые нити и неприятный запах, но если же моль попала в ваш дом, то с ней необходимо бороться, пишет портал Sante+.

Как найти гнездо моли на кухне?

Мука, хлебные крошки и сухие продукты - излюбленная пища этих маленьких зверьков, поскольку они не используются ежедневно.

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Поскольку их можно оставлять без присмотра на несколько месяцев, они обеспечивают идеальную температуру и среду обитания для вылупления личинок!

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Не забывайте, что у личинок есть ноги, и они часто преодолевают довольно большие расстояния от места вылупления! Поэтому вы также можете обнаружить их в дверных петлях и углах проволочных корзин, под полками, на банках и консервных банках или на любом предмете, хранящемся в кладовке или шкафу.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Как избавиться от пищевой моли?

В этом вам помогут несколько натуральных средств и советов.

Совет №1: Покупайте с умом. Покупайте сухие продукты и крупы в разумных количествах, которые можно употребить в течение нескольких недель.

Покупайте сухие продукты и крупы в разумных количествах, которые можно употребить в течение нескольких недель. Совет № 2: Храните продукты правильно. Вынимайте сушеные продукты и зерно из оригинальной упаковки и храните их в герметичных контейнерах или в стеклянных банках или банках из нержавеющей стали.

Вынимайте сушеные продукты и зерно из оригинальной упаковки и храните их в герметичных контейнерах или в стеклянных банках или банках из нержавеющей стали. Совет № 3: Проверяйте упаковку и контейнеры для продуктов питания. Опустошите шкафы и проверьте все упаковки и контейнеры для продуктов. Если они загрязнены, положите их в пакет и сразу же выбросьте в мусорный бак на улице, чтобы моль не вернулась и не напала!

Опустошите шкафы и проверьте все упаковки и контейнеры для продуктов. Если они загрязнены, положите их в пакет и сразу же выбросьте в мусорный бак на улице, чтобы моль не вернулась и не напала! Совет № 4: Ароматизируйте шкафы эфирными маслами. Используйте капли эфирного масла (эвкалиптового, мятного или лимонного), чтобы предотвратить появление моли в шкафу.

Используйте капли эфирного масла (эвкалиптового, мятного или лимонного), чтобы предотвратить появление моли в шкафу. Совет №5: Используйте соль. Пищевые мотыльки не подходят к соли и избегают ее как чумы! Насыпьте немного соли вокруг мест, где вы храните крупы и муку. Вы можете быть уверены, что маленькие твари не приблизятся к вашим продуктам.

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